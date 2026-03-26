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Construcciones ilegales e invasión del espacio público no se detienen en el corregimiento San Cristóbal de Medellín

Este año, el Distrito ha realizado 41 remociones en esa parte de la ciudad y en ellas ha recuperado 1.259 metros cuadrados de espacio público.

  • Las construcciones que suspendieron estaban en espacios del Distrito reservados para parques o zonas verdes. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Las construcciones que suspendieron estaban en espacios del Distrito reservados para parques o zonas verdes. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
  • Construcciones ilegales e invasión del espacio público no se detienen en el corregimiento San Cristóbal de Medellín
Redacción El Colombiano
26 de marzo de 2026
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En un nuevo operativo para controlar construcciones ilegales, la Alcaldía de Medellín intervino el sector La Divisa, en el corregimiento San Cristóbal, donde desmontó varias edificaciones levantadas sin autorización en un predio público de propiedad del Distrito.

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En concreto, las autoridades ejecutaron seis remociones y le pusieron sello de suspensión a una obra que avanzaba sin licencia en una zona no apta para edificar.

El lote recuperado mide 17.798 metros cuadrados —equivalente a cerca de la mitad del Centro Administrativo La Alpujarra— figura en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con destinación a uso público proyectado y esto significa dos cosas: que posee restricciones que prohíben cualquier tipo de construcción y que se debe emplear idealmente para zonas verdes o hacer un parque.

La operación oficial, en la que participaron la Secretaría de Gestión y Control Territorial, la Policía Nacional, la Personería y la Corregiduría de San Cristóbal, se dirigió igualmente a recopilar información sobre otras 78 construcciones en el mismo sector que estarían incurriendo en posibles infracciones urbanísticas. Sobre varias de ellas ya había informes técnicos previos y eso sería evidencia que de manera reiterada han sido objeto de una ocupación irregular.

“Este no es solo un tema de normas, estamos hablando de la protección de la vida. Cuando alguien construye sin permisos con deficiencias constructivas, pone en riesgo su propia seguridad y la de sus vecinos. Por eso, seguimos actuando en el territorio, esto no es un hecho aislado”, apuntó el subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo.

Construcciones ilegales e invasión del espacio público no se detienen en el corregimiento San Cristóbal de Medellín

En total, otras 78 construcciones en el mismo sector estarían incurriendo en posibles infracciones urbanísticas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Este es uno de los espacios “campeones” en irregularidades urbanísticas

El funcionario añadió que en el transcurso del presente año la dependencia a su cargo ha realizado 41 remociones en San Cristóbal y en ellas ha recuperado 1.259 metros cuadrados de espacio público.

La Divisa, donde se produjo esta última intervención es uno de los 65 puntos identificados como críticos en el territorio de Medellín por la presencia de construcciones irregulares, por lo cual son objeto especial de una vigilancia que se hace no solo con la presencia de funcionarios en terreno sino con el apoyo de tecnología.

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En varios casos las autoridades han advertido la participación de grupos delincuenciales que se dedican al loteo en zonas prohibidas, aprovechándose de la necesidad de las familias que no cuentan con un techo.

“Aquí el objetivo es evitar que se sigan ocupando terrenos que no se pueden construir y que afectan el orden del territorio, además de prevenir que más personas resulten involucradas en situaciones complejas con la pérdida de su patrimonio económico y consecuencias penales o administrativas”, agregó al respecto el subsecretario Arredondo.

Y puntualizó: “Queremos hacer un llamado claro: muchas veces, detrás de estas ocupaciones, hay engaños o ventas irregulares de lotes. Por eso, es clave que las personas no se dejen estafar, verifiquen siempre la información de la titularidad de los predios y las restricciones que estos tengan, denuncien cualquier irregularidad”.

A principios de este mes, la administración había hecho también un operativo de grandes dimensiones en el sector Manzanillo, del corregimiento Altavista, occidente de la ciudad, donde pusieron sello de cierre a seis viviendas en proceso de construcción y detectaron 79 posibles irregularidades urbanísticas.

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Para ese momento ya iban 10 remociones y los organismos encargados habían recuperado por lo menos 363 metros cuadrados de áreas importantes para el medio ambiente.

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