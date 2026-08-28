“A Medellín hay que cuidarla”: Conglomerado de la ciudad es el segundo más grande del país con $55 billones de ingresos

Comenzó como mensajero a los 18 años en el Banco Industrial Colombiano (BIC) y, tras una trayectoria de 23 años en el Grupo Bancolombia, Orlando Uribe Villa asumió las riendas de las finanzas públicas como secretario de Hacienda de Medellín, rol que desempeña por séptimo año.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el funcionario repasa el desastre financiero que halló al inicio del actual gobierno, el déficit de $2,5 billones heredado de la administración de Daniel Quintero y el plan de austeridad que devolvió a la ciudad al superávit.
Detalla los avances en megaproyectos de infraestructura, las millonarias inversiones en salud y educación, los frentes de tensión con el Gobierno Petro por los giros del Metro de la 80 y la crisis de Afinia.
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