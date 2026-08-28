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‘Los Gladiadores’: los chats que revelan la logística detrás del asesinato por error del empresario arrocero

Mensajes de WhatsApp, seguimientos en vivo y hasta órdenes de cambio de ropa en una barbería revelan cómo operaba la estructura criminal.

  • Isaac Daniel Rodríguez fue el sicario encargado de ejecutar el ataque. Foto: Tomada de redes sociales/Fiscalía
    Isaac Daniel Rodríguez fue el sicario encargado de ejecutar el ataque. Foto: Tomada de redes sociales/Fiscalía
El Colombiano
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hace 5 horas
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La investigación por el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra dio un nuevo giro tras la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, señalado integrante de una estructura sicarial conocida como “Los Gladiadores”, que habría operado desde Bogotá con vínculos en la Costa Caribe.

Durante una audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, la Fiscalía reveló detalles de la organización y de las comunicaciones internas que sostuvieron sus miembros antes del crimen ocurrido el pasado 11 de febrero en el norte de la capital.

Según el ente acusador, el grupo tenía como verdadero objetivo a otro empresario: el comerciante de oro Olimpo Antonio Oliver Peñaranda. Sin embargo, terminó atacando por error a Aponte, quien fue asesinado junto a su escolta a las afueras de un gimnasio en la zona norte de la capital.

El caso está en manos de la fiscal Elsa Reyes, quien también lideró las investigaciones por el atentado contra Miguel Uribe Turbay y por el envenenamiento con talio de varias menores de edad.

En la diligencia judicial, la funcionaria expuso que al menos seis integrantes de la red criminal coordinaban sus movimientos a través de un grupo de WhatsApp, desde donde se impartían instrucciones para seguir a la víctima y ejecutar el atentado.

Y es que, justamente, las conversaciones conocidas por la Fiscalía muestran que los integrantes de la organización realizaron labores de vigilancia para identificar rutinas, recorridos y horarios del objetivo.

También quedaron registradas órdenes para que el sicario encargado del ataque, identificado como Isaac Daniel Rodríguez, alias Moyano, adquiriera ropa formal y se cambiara en una barbería cercana al lugar donde se concretaría el homicidio, según conoció la Unidad Investigativa de El Tiempo.

La estrategia, de acuerdo con la investigación, consistía en que el atacante permaneciera varios minutos en la zona sin despertar sospechas, mientras recibía información en tiempo real de otro integrante del grupo que se encontraba dentro del gimnasio y que le indicaría el momento exacto para actuar.

La Fiscalía sostiene que detrás del plan criminal participaron varios hombres identificados con los alias de Zorro, Bam Bam, Carepapa, JJ, Pequeño, Moncayo y Tony, cada uno con funciones específicas dentro de la operación.

¿Qué se compartía en los chats?

Parte de la información compartida en los chats hacía referencia a Oliver Peñaranda, quien, según personas cercanas, había recibido amenazas relacionadas con sus denuncias sobre minería ilegal.

En la audiencia, Llanos fue imputado como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. No obstante, rechazó los cargos. De acuerdo con el expediente, su función habría sido vigilar el desarrollo del atentado y facilitar la huida del sicario en una motocicleta tras consumarse el doble asesinato.

Las autoridades incautaron dos teléfonos celulares al capturado y consideran que la evidencia recopilada podría conducir a nuevas detenciones en los próximos días, mientras avanza el esclarecimiento de uno de los homicidios que más conmoción generó este año en Bogotá.

Lea también: Este es el empresario del oro a quien iban a matar en atentado en el que asesinaron al arrocero Gustavo Aponte

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era el verdadero objetivo en el homicidio del empresario Gustavo Aponte?
La Fiscalía reveló que el plan criminal estaba dirigido contra el comerciante de oro Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, pero la red de sicarios atacó por error a Gustavo Aponte Fonnegra.
¿Quién es Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony?
Es un señalado integrante de la banda sicarial “Los Gladiadores”, imputado por homicidio agravado y porte ilegal de armas tras presuntamente vigilar el atentado y coordinar la huida en motocicleta.
¿Qué es “Los Gladiadores” y cómo operaban?
Es una estructura criminal con sede en Bogotá y nexos en la Costa Caribe que coordinaba sus atentados en tiempo real a través de grupos de WhatsApp para seguir y ejecutar a sus víctimas.

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