¿Jueza del caso de Aguas Vivas, de Daniel Quintero, sería cercana a uno de los defensores?

Un trabajo de grado podría enredar aún más el proceso que se le lleva al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a otras 13 personas por el escándalo de Aguas Vivas. Todo porque la jueza que está llevando este proceso judicial tendría un vínculo cercano con uno de los abogados de la firma que lidera Santiago Trespalacios, quien defiende a cuatro de los imputados.
Todo se debe a que la jueza 22 Penal del Circuito de Medellín, Elizabeth Vélez Galvis, hizo el trabajo de grado de su maestría con el abogado Juan David Franco González, quien forma parte del equipo de Trespalacios y de quien, incluso, se dice que es su socio dentro de esta firma. Esto representaría un conflicto de intereses en favor de uno de los abogados defensores.
Ambos hicieron el trabajo de grado para una maestría titulado “Dificultades para el ejercicio del contradictorio en los delitos de abuso sexual en los que un menor es la presunta víctima de conformidad con la Ley 906 de 2004”. Con este pretendían obtener el título de Mágister en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito de una universidad del centro de Medellín.