Condenaron a 23 años de cárcel a hombre que asesinó a su pareja frente a su bebé en Medellín

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación llevaron a la condena de un hombre de 23 años, quien aceptó haber asesinado a su compañera sentimental en un caso de feminicidio ocurrido el pasado 13 de mayo en el barrio Villa Hermosa, en Medellín. Tras llegar a un preacuerdo con el ente investigador, un juez lo sentenció a 32 años de prisión por el delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, la agresión se produjo luego de una discusión al interior de la vivienda que compartía la pareja. En medio del altercado, el hoy condenado golpeó a la mujer hasta causarle la muerte, un hecho que ocurrió frente al hijo de ambos, un bebé de ocho meses de edad.

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Las autoridades establecieron que, tras cometer el crimen, el hombre abandonó el inmueble junto con el menor y, posteriormente, se presentó de manera voluntaria ante las autoridades. Durante el proceso judicial, las labores de policía judicial permitieron recopilar testimonios y otros elementos probatorios que evidenciaron un historial de violencia dentro de la relación.