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Condenaron a 23 años de cárcel a hombre que asesinó a su pareja frente a su bebé en Medellín

De acuerdo con la investigación, la agresión se produjo luego de una discusión al interior de la vivienda que compartía la pareja.

  • El responsable se presentó voluntariamente a las autoridades después de cometer el crimen. FOTO COLPRENSA.
    El responsable se presentó voluntariamente a las autoridades después de cometer el crimen. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación llevaron a la condena de un hombre de 23 años, quien aceptó haber asesinado a su compañera sentimental en un caso de feminicidio ocurrido el pasado 13 de mayo en el barrio Villa Hermosa, en Medellín. Tras llegar a un preacuerdo con el ente investigador, un juez lo sentenció a 32 años de prisión por el delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, la agresión se produjo luego de una discusión al interior de la vivienda que compartía la pareja. En medio del altercado, el hoy condenado golpeó a la mujer hasta causarle la muerte, un hecho que ocurrió frente al hijo de ambos, un bebé de ocho meses de edad.

Lea más: Envían a prisión a ciudadano británico por feminicidio de modelo Natalia Villalba en Bogotá

Las autoridades establecieron que, tras cometer el crimen, el hombre abandonó el inmueble junto con el menor y, posteriormente, se presentó de manera voluntaria ante las autoridades. Durante el proceso judicial, las labores de policía judicial permitieron recopilar testimonios y otros elementos probatorios que evidenciaron un historial de violencia dentro de la relación.

Síntesis del caso

La muerte de Juliana Giraldo Zuluaga, de 18 años, ocurrió a la 1:54 de la mañana del 13 de mayo en la diagonal 17E con la calle 56B, en la Comuna 8 Villa Hermosa, en el oriente de la ciudad, luego de una violenta discusión, las cuales eran muy recurrentes, según manifestaron los vecinos y las autoridades.

Según el reporte policial, “es una pareja que discutía frecuentemente y se terminaban agrediendo. Comenzaron a pelear, como de costumbre, y de un momento a otro salió este hombre a buscar ayuda porque la mujer no respiraba”.

Juliana y su señalado homicida habían llegado de Pereira, Risaralda, hace algo más de un año, luego de que la mujer quedara embarazada de este niño. Desde entonces estaban viviendo juntos en este barrio del oriente de Medellín, en una edificación de la familia del hombre.

Según los vecinos, Juliana venía siendo víctima de múltiples violencias, puesto que en las últimas semanas no se le había visto por las calles del sector. Al parecer, la tenía confinada y le prohibió cualquier contacto con sus vecinos, situación que había intensificado los altercados.

Luego de este crimen, el menor quedó a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia para el proceso de restablecimiento de derechos.

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