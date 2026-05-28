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Golpe al crimen en Medellín: condenaron a 17 miembros de un combo en Aranjuez

Los integrantes, señalados de múltiples delitos por la Fiscalía, fueron sentenciados tras llegar a un preacuerdo.

  • Los integrantes del grupo ilegal aceptaron incurrir en delitos como concierto para delinquir, tenencia de armas de fuego, porte de estupefacientes, entre otros. FOTO: Santiago Mesa Rico
    Los integrantes del grupo ilegal aceptaron incurrir en delitos como concierto para delinquir, tenencia de armas de fuego, porte de estupefacientes, entre otros. FOTO: Santiago Mesa Rico
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un grupo de 17 integrantes de un combo del nororiente de Medellín fue enviado a la cárcel por un juez luego de ser encontrados culpables de múltiples delitos.

La sentencia fue resaltada por la Fiscalía General de la Nación, que precisó que todos los implicados aceptaron sus actividades ilegales a través de un preacuerdo.

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El ente acusador añadió que los procesados aceptaron ser miembros de un grupo autodenominado Altos de la Virgen, que opera en el barrio Aranjuez y otras zonas del Valle de Aburrá.

Según las investigaciones, todos ellos estaban involucrados en la venta de drogas, repartiéndose entre sí tareas como el almacenamiento de los estupefacientes, el abastecimiento de las plazas de vicio, su administración y la comercialización misma de las sustancias.

El ente advirtió que entre los condenados no solo está el cabecilla de esa organización, identificado como alias Pajitas, sino dos coordinadores, identificados como alias Mateo y alias El Sobri.

“Los investigados fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 4 y los 11 años y 4 meses de prisión, por delitos como concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de muebles o inmuebles”, agregó la Fiscalía en un comunicado.

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El grupo Altos de la Virgen es una estructura armada de larga data en Medellín y el Valle de Aburrá.

A comienzos de este año, esa agrupación fue relacionada por las autoridades, junto con La Terraza, como una de las que estaba vendiendo cocaína saborizada en varios colegios de Medellín, en una nueva modalidad que generó consternación tanto en la comuna 4 (Aranjuez), como en la 3 (Manrique).

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Según denunció entonces la Alcaldía, los grupos estaban mezclando con químicos, colorantes y saborizantes artificiales de fresa, maracuyá, mango y mandarina el estupefaciente.

“Es inaceptable que le estén vendiendo estas drogas a los niños desde los 10, 11 años, para que comiencen a generar una adicción y que comiencen a comprarles cada vez más. Y lo peor es que se las venden afuera de los entornos educativos a muy bajos precios”, señaló entonces el alcalde Federico Gutiérrez.

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