Golpe al crimen en Medellín: condenaron a 17 miembros de un combo en Aranjuez

Un grupo de 17 integrantes de un combo del nororiente de Medellín fue enviado a la cárcel por un juez luego de ser encontrados culpables de múltiples delitos. La sentencia fue resaltada por la Fiscalía General de la Nación, que precisó que todos los implicados aceptaron sus actividades ilegales a través de un preacuerdo. Le puede interesar: Alerta en Medellín por “passport bros”: ¿qué es y por qué disparó la expulsión de extranjeros? El ente acusador añadió que los procesados aceptaron ser miembros de un grupo autodenominado Altos de la Virgen, que opera en el barrio Aranjuez y otras zonas del Valle de Aburrá. Según las investigaciones, todos ellos estaban involucrados en la venta de drogas, repartiéndose entre sí tareas como el almacenamiento de los estupefacientes, el abastecimiento de las plazas de vicio, su administración y la comercialización misma de las sustancias.

El ente advirtió que entre los condenados no solo está el cabecilla de esa organización, identificado como alias Pajitas, sino dos coordinadores, identificados como alias Mateo y alias El Sobri. “Los investigados fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 4 y los 11 años y 4 meses de prisión, por delitos como concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de muebles o inmuebles”, agregó la Fiscalía en un comunicado. Lea también: Mecánico de un taller de carros en Chagualo era buscado por la Interpol por un asesinato El grupo Altos de la Virgen es una estructura armada de larga data en Medellín y el Valle de Aburrá.