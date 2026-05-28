Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La dureza de las últimas dos etapas de batalla que restan en el Giro de Italia 2026

Egan Bernal sale a la defensa de su compañero Thymen Arensman, tercero en la general; y Éiner Rubio saldrá en búsqueda de su anhelado triunfo.

  • Egan está cerca de terminar su tercera corsa rosa. La ganó en 2021 y fue séptimo en 2025. FOTO GETTY
    Egan está cerca de terminar su tercera corsa rosa. La ganó en 2021 y fue séptimo en 2025. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

El Giro de Italia tendrá este viernes y sábado un revolcón entre los primeros lugares de la clasificación general con las últimas dos etapas de batalla entre los hombres que luchan por acabar entre los mejores de la prueba y los que aún sueñan con triunfos de etapa.

La alta montaña, como es tradición, dictó sentencia en la edición 109 de la prueba, que tendrá este domingo el paseo de la victoria por las calles de Roma.

Entre los 156 corredores que siguen en competencia de los 184 que iniciaron el recorrido el 8 de mayo en Bulgaria dos colombianos, Egan Bernal (Netcompany Ineos) y Éiner Rubio (Movistar), están llamados a robarse mayor protagonismo como lo han hecho en jornadas anteriores.

Tras un día tranquilo ayer, en el que el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) logró su tercera victoria en la prueba tras vencer en el trayecto de 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, el danés Jonas Vingegaard (Visma) defendió el liderato.

Lea: Paul Magnier ganador de la etapa 18 del Giro de Italia; Egan Bernal fue el mejor colombiano

El austriaco Felix Gall (Decathlon) sigue segundo a 4.03 y el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany INEOS). A este último será a quien Egan Bernal espera seguir apoyando hasta los kilómetros finales de la alta montaña para que conserve su lugar en la tabla y, por qué no, pueda ascender.

Bernal, entre tanto, es 11°, a 9.44 del danés, que se ve sólido para lograr la única carrera de tres semanas que le falta por conquistar luego de ganar el Tour de Francia en 2022 y 2023 y la Vuelta a España-2025.

"En el ciclismo es todo impredecible; la etapa de este jueves fue buena. Adelante tenemos un compañero que puede luchar por la carrera, por el podio, así que ahora hay que hacer lo que se debe hacer", señaló Bernal.

Rubio, por su parte, y tras estar escapado en cinco fracciones anteriores, buscará otra vez su anhelado triunfo.

El gran desafío de este viernes de los corredores llega en la considerada etapa reina de la presente edición. Serán 151 kilómetros entre las localidades de Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), en plena cordillera de los Dolomitas, en el que se deberán superar los 5.000 metros de desnivel positivo acumulado.

Entre esos muros por escalar, primero se deberá subir al Passo Duran, con inclinaciones de hasta el 14 %; luego el muro de Coi, que alcanza picos del 19 %; después la Forcella Staulanza y posteriormente el legendario Passo Giau, la Cima Coppi de esta edición, ubicada a 2.226 metros sobre el nivel del mar, la más alta en la que se escala en esta edición.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí

Por último aparecerá el Passo Falzarego antes de la subida final hacia Alleghe, un ascenso de cinco kilómetros al 9,8 % de promedio de desnivel.

En la jornada sabatina se conocerá el podio virtual de la carrera en el recorrido de Gemona del Friuli a Piancavallo. Serán 200 kilómetros y 3.750 metros de desnivel acumulados en una etapa que tendrá como gran novedad el doble paso por el exigente muro de Piancavallo.

Posiciones

18ª, Fai della Paganella-Pieve di Soligo, 171 km

1. Paul Magnier 3:46.50

2. Monte Edoardo Zambanini

3. Jonathan Milan mt

38. Monte Egan Bernal

104 Einer Rubio 4.00 min.

Clasificación general

1. Jonas Vingegaard 70:44.04

2. Felix Gall a 4.03

3. Thymen Arensman a 4.27

4. Jai Hindley a 5.00

5. Afonso Eulálio a las 5.40

6. Derek Gee a 7.09

7. Michael Storer a 7.14

8. Damiano Caruso a 7.57

9. Davide Piganzoli a 8.34

10. Ben O'Connor a 9.20

11. Bernal Egan a 9.44

28. Éiner Rubio a 59.38

Siga leyendo: Éiner Rubio volvió a rozar la victoria en el Giro de Italia: fue quinto en la etapa 17

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo será el recorrido de la etapa 19 del Giro de Italia 2026?
La etapa 19 del Giro de Italia tendrá 151 kilómetros entre Feltre y Alleghe, con cerca de 5.000 metros de desnivel acumulado. Los ciclistas deberán superar puertos de alta exigencia como Passo Duran, Coi, Forcella Staulanza, Passo Giau —la Cima Coppi de esta edición— y Passo Falzarego antes del ascenso final.
¿Qué es la etapa reina del Giro de Italia 2026?
La etapa reina es considerada la jornada más exigente de la carrera por su acumulación de montaña y desnivel. En 2026 corresponde a la etapa 19, marcada por puertos míticos de los Dolomitas y una gran incidencia sobre la clasificación general.
¿Cómo será la etapa 20 del Giro de Italia 2026?
La etapa 20 se disputará entre Gemona del Friuli y Piancavallo, sobre 200 kilómetros y 3.750 metros de desnivel acumulado, con doble paso por el exigente ascenso de Piancavallo, donde podría definirse el podio antes del paseo final en Roma.

Temas recomendados

Deportes
Ciclismo
Giro de Italia
Tour de Francia
Vuelta a España
Carreras
Deportistas
Podio
Italia
Egan Bernal
Éiner Rubio
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos