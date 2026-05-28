La dureza de las últimas dos etapas de batalla que restan en el Giro de Italia 2026

El Giro de Italia tendrá este viernes y sábado un revolcón entre los primeros lugares de la clasificación general con las últimas dos etapas de batalla entre los hombres que luchan por acabar entre los mejores de la prueba y los que aún sueñan con triunfos de etapa.

La alta montaña, como es tradición, dictó sentencia en la edición 109 de la prueba, que tendrá este domingo el paseo de la victoria por las calles de Roma.

Entre los 156 corredores que siguen en competencia de los 184 que iniciaron el recorrido el 8 de mayo en Bulgaria dos colombianos, Egan Bernal (Netcompany Ineos) y Éiner Rubio (Movistar), están llamados a robarse mayor protagonismo como lo han hecho en jornadas anteriores.

Tras un día tranquilo ayer, en el que el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) logró su tercera victoria en la prueba tras vencer en el trayecto de 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, el danés Jonas Vingegaard (Visma) defendió el liderato.

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El austriaco Felix Gall (Decathlon) sigue segundo a 4.03 y el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany INEOS). A este último será a quien Egan Bernal espera seguir apoyando hasta los kilómetros finales de la alta montaña para que conserve su lugar en la tabla y, por qué no, pueda ascender.

Bernal, entre tanto, es 11°, a 9.44 del danés, que se ve sólido para lograr la única carrera de tres semanas que le falta por conquistar luego de ganar el Tour de Francia en 2022 y 2023 y la Vuelta a España-2025.

"En el ciclismo es todo impredecible; la etapa de este jueves fue buena. Adelante tenemos un compañero que puede luchar por la carrera, por el podio, así que ahora hay que hacer lo que se debe hacer", señaló Bernal.

Rubio, por su parte, y tras estar escapado en cinco fracciones anteriores, buscará otra vez su anhelado triunfo.

El gran desafío de este viernes de los corredores llega en la considerada etapa reina de la presente edición. Serán 151 kilómetros entre las localidades de Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), en plena cordillera de los Dolomitas, en el que se deberán superar los 5.000 metros de desnivel positivo acumulado.

Entre esos muros por escalar, primero se deberá subir al Passo Duran, con inclinaciones de hasta el 14 %; luego el muro de Coi, que alcanza picos del 19 %; después la Forcella Staulanza y posteriormente el legendario Passo Giau, la Cima Coppi de esta edición, ubicada a 2.226 metros sobre el nivel del mar, la más alta en la que se escala en esta edición.

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Por último aparecerá el Passo Falzarego antes de la subida final hacia Alleghe, un ascenso de cinco kilómetros al 9,8 % de promedio de desnivel.

En la jornada sabatina se conocerá el podio virtual de la carrera en el recorrido de Gemona del Friuli a Piancavallo. Serán 200 kilómetros y 3.750 metros de desnivel acumulados en una etapa que tendrá como gran novedad el doble paso por el exigente muro de Piancavallo.