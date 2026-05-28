“Vamos a dejar contratado el acueducto de Urabá, así nos toque vender los muebles”: gobernador de Antioquia

En agosto serían entregados los diseños de un acueducto para el Urabá antioqueño, un proyecto que costará casi dos billones de pesos y serán financiados con recursos de la Gobernación de Antioquia.

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Esta la había prometido el presidente Gustavo Petro desde su campaña proselitista para llegar a la Presidencia de la República. En su momento, Petro había dicho que no le iba a destinar recursos al Túnel del Toyo porque mientras que este costaba cinco billones de pesos y beneficiaba solo a los ricos, llevar agua a esa subregión valía un billón, siendo una inversión para la gente que más necesita.

No obstante, el sistema que resulta esencial para la salud y para llevar progreso económico a ese amplio territorio no tuvo ningún avance durante su gobierno por parte de la Nación.

Este martes, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció los avances en los estudios al respecto, contratados por su administración como parte del proyecto Sable, que permitirá la construcción del acueducto para los municipios de Turbo, Apartadó y Carepa, un territorio estratégico que avanza en su expansión agroindustrial y portuaria.

La Gobernación de Antioquia, con el apoyo técnico de EPM, destinó alrededor de 17.000 millones de pesos para financiar los estudios de diseño detallados e ingeniería.

“En marzo de 2024, Petro dijo que no le iba a invertir al Túnel del Toyo, que porque eso valía 5 billones de pesos, de los cuales dos terceras partes los asumieron la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín, y una tercera parte del Gobierno Nacional, porque él iba a hacer el acueducto de Urabá que vale un billón de pesos. No hizo ni lo uno ni lo otro. Nos tocó a nosotros diseñar el acueducto para el eje bananero, nos entregan esos diseños ahorita en agosto”, apuntó Rendón.

Igualmente, apuntó que la iniciativa beneficiará a más de 250.000 personas de la subregión agroindustrial de Urabá, siendo una obra que tendrá un costo hasta ahora calculado en $1,8 billones.

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“La plata va a salir de la Gobernación, porque así nos toque vender hasta los muebles de la Gobernación, yo no me voy sin dejar contratado eso”, añadió Rendón.

Se tiene previsto que la plata para este sistema sanitario salga del Fondo Horizontes, que se nutre con aportes de la represa Hidroituango, donde el Departamento es accionista mayoritario.