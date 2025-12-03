¿Cuál es el lío con el espacio público en la 70? Comerciantes piden “reglas claras” a la Alcaldía de Medellín para su uso

Hace casi dos semanas la Alcaldía de Medellín recorrió la 70 y zonas aledañas con la intención de poner en cintura a los comerciantes que están haciendo uso irregular del espacio público. Según el Distrito, tras inspeccionar más de 50 establecimientos encontraron cubiertas, cerramientos, mobiliario, decks y hasta plataformas instaladas sobre antejardines instalados de manera irregular. Según denunció la Alcaldía, en varios casos encontraron que los establecimientos hicieron ampliaciones de hasta un 30% sobre áreas que deben permanecer libres, alterando denunció con esto la función urbanística del área y comprometiendo la seguridad, movilidad y accesibilidad peatonal en un sector con alta afluencia de ciudadanos y turistas, así como de actividades comerciales.

Pero los comerciantes, representados por Asobares, dicen otra cosa. Por un lado, si bien reconocen que hay casos en los que las infracciones contra el espacio público son flagrantes, sostienen que la mayoría de los establecimientos está cumpliendo con sus compromisos y que el verdadero problema de fondo es que la Alcaldía de Medellín no ha sido clara en la definición de criterios para uso y aprovechamiento del Espacio Público en el sector.

Según Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia, llevan dos años sentados en una mesa con secretarías de Seguridad, Gestión y Control Territorial y la Agencia APP para acordar las reglas de juego para el aprovechamiento económico del espacio público. Después del procedimiento de la Alcaldía, que fue de carácter pedagógico, los comerciantes involucrados solicitaron en una reunión con el Distrito acordar unos plazos para subsanar las infracciones que fueron encontradas. Pero también apunta Valenzuela que fueron nuevamente enfáticos en la necesidad de que el Distrito sea claro y se formalicen los elementos que regulan el aprovechamiento de espacio público, tal como lo define el POT vigente. “Está comprobado que la mayoría de los comercios en la 70 están haciendo pago tal como lo definen los instrumentos de aprovechamiento económico de espacio público, respecto a lo que tiene que ver instalación de decks o las plataformas inferiores, cubiertas o tapasoles, algunos mobiliarios anexos que incluyen sillas y mesas, pero no hay una unidad muy bien definida de criterio que permita determinar qué se permite y qué no”, expresó el líder gremial.

En ese presunto enredo de criterios, Asobares señala, por ejemplo, que mientras una entidad del Distrito como la Agencia APP aprueba con concepto técnico la ocupación con mesas y sillas en el antejardín y calcula la contraprestación económica sobre dicha área, determinando un área de aprovechamiento de 27 m², equivalente a 10 mesas y 30 sillas, otras dependencias sancionan por usar esa misma área.

Otra contradicción, según advirtió Asobares, es que en conceptos técnicos de la Agencia APP y las resoluciones de la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia se indica que “de lunes a domingo” los comerciantes pueden hacer aprovechamiento de espacio público en el corredor de la 70, de lo cual se entienda, según Valenzuela, las plataformas, cubiertas o deck no impiden cumplir el criterio horario porque no existe tal criterio.

En la propuesta que le elevaron a la Alcaldía para establecer dichos criterios pidieron contemplar los casos de ciudades como Nueva York, que permite cabinas cerradas, módulos temporales, plataformas niveladas, calefacción en invierno; o Barcelona, que cuenta con una Ordenanza de Terrazas que regula de manera técnica y flexible la ocupación del espacio público por bares y restaurantes. La ciudad de Cataluña, apunta Valenzuela, permite mesas, sillas, sombrillas, separadores, jardineras, iluminación e incluso calefacción exterior, siempre con licencias claras y proyectos técnicos aprobados, así como la exigencia de mantener paso peatonal, respetar distancias y cumplir normas urbanísticas.

Finalmente, los comerciantes le pidieron a la Alcaldía suspender actuaciones sancionatorias por elementos previamente autorizados; mantener vigente la figura de aprovechamiento económico del espacio público; y evitar cierres, medidas correctivas o comparendos, que puedan por ejemplo derivar en la pérdida de los incentivos otorgados a los comerciantes por pertenecer al Programa Medellín Convive la Noche.

Lo que aseguró el Distrito es que en el procedimiento realizaron les dejaron claro a los comerciantes cuáles elementos están permitidos y cuáles no, según la normativa vigente, y les reiteraron que cualquier aprovechamiento económico del espacio público requiere un permiso formal emitido por la autoridad competente, un documento que, según la Alcaldía, zanja las disputas, “regula las intervenciones y garantiza condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades comerciales”.

Al margen de ambas posiciones, está la experiencia de los peatones. Caminar por el corredor de la 70, incluso desde muy temprano en la mañana, se torna muchas veces una experiencia hostil. Las personas que en su mayoría van hacia sus trabajos o sitios de estudio tienen que caminar a empellones por una acera cada vez más corta por las plataformas y vallas instaladas por los negocios y por las nuevas ocupaciones como irregulares como los puntos de atención a turistas, mesas con sillas que las agencias y operadores turísticos instalan en la mitad de la acera para atender a los viajeros que pretenden hacer sus recorridos por Guatapé y otros destinos. Esto sin contar las aglomeraciones que se arman todo el día con los pasajeros de chivas y buses de servicios especiales y que hacen del tránsito por la zona un verdadero desafío.