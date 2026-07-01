Comerciante lleva encadenado cuatro días frente a la Alcaldía de Caldas, Antioquia: denuncia abuso de autoridad

Encadenado a una baranda, durmiendo a la intemperie y alimentándose únicamente con agua, permanece desde el pasado sábado 27 de junio a las afueras de la Alcaldía de Caldas John James Parra Monsalve, un comerciante que asegura haber sido víctima de un procedimiento irregular por parte de funcionarios de la Administración Municipal y de la Policía. Este hombre exige que revisen el cierre de su establecimiento, una decisión que, según afirma, estuvo rodeada de inconsistencias y posibles abusos de autoridad.
James es el propietario de un negocio dedicado a la venta de repuestos para motocicletas en ese municipio del sur del Valle de Aburrá. Según su relato, todo comenzó el viernes 26 de junio, cuando funcionarios de Espacio Público y varios uniformados llegaron hasta su establecimiento para realizar una inspección y solicitar la documentación del negocio. Sin embargo, en ese momento él no se encontraba en Caldas, sino en Medellín.
Cuenta que recibió una llamada telefónica en la que le informaron que debía presentar los documentos correspondientes. Ante esa situación, afirma que los envió de inmediato de manera digital para demostrar que el establecimiento cumplía con los requisitos exigidos. No obstante, asegura que los funcionarios insistieron en que los documentos debían ser entregados físicamente.
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Al enterarse de lo que ocurría, emprendió el regreso hacia Caldas. Pero cuando llegó al establecimiento, según su versión, el procedimiento de cierre ya estaba en marcha. El comerciante sostiene que, antes de que el sellamiento quedara en firme, presentó los documentos y demostró que se encontraba al día con los requisitos legales para operar. Pese a ello, asegura que los funcionarios continuaron con el procedimiento y ordenaron el cierre temporal del negocio durante 10 días.