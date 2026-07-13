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¿Por qué está cambiando de color la emblemática estatua de la Universidad de Antioquia?

En días pasados, la escultura de El Hombre Creador de Energía presentaba una tonalidad rojiza. La Universidad explicó que está pasando con el ícono institucional.

  • La mancha casi llegó a “vestir” a las efigies de la imponente escultura de óxido, suceso que preocupó a visitantes de la Universidad. Foto: Julio Herrera
    La mancha casi llegó a “vestir” a las efigies de la imponente escultura de óxido, suceso que preocupó a visitantes de la Universidad. Foto: Julio Herrera
Cristian Álvarez Balbín
Cristian Álvarez Balbín
hace 2 horas
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Pese a que por estos días –a raíz del periodo de vacaciones– la Universidad de Antioquia luce casi vacía, la residente más ilustre del Alma Máter se sigue llevando la atención de los visitantes, aún con el cambio de color que hoy tiene y que preocupa a algunos.

La escultura El Hombre Creador de Energía sigue activa en este caluroso junio, causando un peculiar contraste entre el sol radiante y el chorro de agua que discurre por la estructura de 18 metros y que terminan generando hasta pequeños arcoíris.

El Hombre Creador de Energía es una de las obras más emblemáticas de la U. de A. y uno de los símbolos culturales más reconocidos de Medellín.

La obra fue concebida por el genial maestro antioqueño Rodrigo Arenas Betancourt y comenzó a levantarse en 1968 como parte de la construcción de la Ciudad Universitaria y se culminó en 1971.

Está elaborada en bronce y concreto que se conjugan con el agua y luz. Tal vez por su invaluable importancia para el Alma Máter, a los observadores de la escultura les ha llamado la atención la peculiar tonalidad rojiza que ha tomado la fuente recientemente.

Y es que sobre la estructura se ha vuelto a ver una pátina de color naranja que de a poco avanza sobre las efigies de bronce pero también por el pedestal en forma de flor del monumento.

La pátina se ha extendido tanto por la escultura que, por arriba, ya casi “viste” a las figuras humanas de un tono cobrizo; mientras que abajo, se ha regado por la base de la escultura, dejando solo un diminuto espacio en color gris que recuerda el cemento original.

Para algunos visitantes, el actual tinte que tiene la escultura es sinónimo de alarma dada la importancia que tiene la obra como símbolo de la universidad.

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¿Ya había ocurrido antes?

La reciente preocupación ciudadana por la apariencia de la escultura Hombre Creador de Energía, una de las obras más emblemáticas del campus de la Universidad de Antioquia, no es un hecho nuevo.

A finales de 2025 ya se había generado una discusión similar en torno a las manchas de color marrón visibles en algunas zonas de la estructura, situación frente a la cual la institución entregó explicaciones técnicas sobre el estado de conservación de la obra.

En ese momento la Universidad de Antioquia, por medio de su Vicerrectoría Administrativa –entidad encargada del cuidado de las obras que conforman el Museo Abierto de la institución– aclaró que la coloración observada en determinados sectores corresponde a procesos naturales de corrosión asociados a la exposición permanente de la escultura al medio ambiente.

Según explicó la entidad este fenómeno se produce por la interacción del agua con algunos de los materiales que conforman la obra, sumado a factores atmosféricos propios de su ubicación al aire libre.

La “corrosión” se presenta principalmente en las zonas que reciben de manera directa el agua impulsada por los equipos electromecánicos que hacen parte del sistema de funcionamiento de la escultura.

Sin embargo, la universidad enfatizó que, aunque existía corrosión superficial visible, esta no había afectado la estructura interna ni la estabilidad de la obra.

La institución también señaló que en septiembre de 2025 se hizo el último mantenimiento a la estructura. En esa oportunidad se desarrollaron actividades de inspección, diagnóstico y análisis patológico para evaluar tanto el estado general como las condiciones estructurales de la escultura.

Y en el mismo no se identificaron factores extraordinarios o externos que estuvieran acelerando el deterioro. Por el contrario, indicó que las condiciones observadas correspondían a los procesos normales de desgaste.

¿Qué dijo ahora la U. de A.?

Consultada recientemente, la U. De A., detalló que durante 2026, ha continuado desarrollando acciones de conservación y mantenimiento, priorizando el tratamiento del agua de la fuente, los sistemas de impulsión, iluminación e infraestructura hidrosanitaria asociados, lo que ha permitido que esta se encuentre en operación hoy en día.

“De manera complementaria, la Administración Central destinó recursos económicos encaminados a la atención y continuidad del mantenimiento de la infraestructura institucional, incluyendo las relacionadas con los sistemas hidrosanitarios, electricidad, iluminación, obra civil, actividades de limpieza y conservación. Actualmente, la Universidad adelanta los procesos de contratación para ejecutar dichos recursos”, añadió.

La Universidad resaltó que a la fecha no se han identificado sobre la escultura hallazgos técnicos que modifiquen el diagnóstico de 2025.

“Por el contrario, las actuaciones ejecutadas en 2025 y las desarrolladas en el transcurso del 2026; se han orientado a dar continuidad al seguimiento técnico de la obra, preservarla y avanzar en las acciones requeridas para el futuro mantenimiento”, apuntaron.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la estatua de la Universidad de Antioquia que está cambiando de color?
Se trata de El Hombre Creador de Energía, una imponente escultura de 18 metros de altura ubicada en la Ciudad Universitaria de la U. de A. en Medellín. La obra, elaborada en bronce, concreto, agua y luz, fue concebida por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt; se empezó a levantar en 1968 y se inauguró oficialmente en 1971.
¿Por qué la escultura tiene una tonalidad naranja y rojiza recientemente?
La pátina de color naranja y cobrizo que avanza sobre las efigies de bronce y el pedestal es el resultado de un proceso natural de corrosión superficial. Esto ocurre por la interacción constante y permanente del agua de la fuente con los metales de la obra, sumado a la exposición directa a factores atmosféricos como el sol radiante de Medellín y los gases del entorno al aire libre.
¿Existe algún peligro de que la estatua de la U. de A. se caiga o se rompa?
No. La Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia aclaró que, aunque la coloración marrón y naranja es llamativa y genera alarma visual entre los visitantes, se trata de un desgaste puramente superficial. Las inspecciones técnicas confirman que la estructura interna y la estabilidad del monumento no están comprometidas.

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