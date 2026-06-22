Ojo viajeros, el Túnel de Oriente cierra esta semana durante cuatro noches

El Túnel de Oriente, que comunica a Medellín con el valle de San Nicolás y de manera especial sirve a los usuarios del aeropuerto José María Córdova, tendrá cierres nocturnos totales esta semana, durante cuatro fechas.
La medida rige para este lunes 22 de junio, martes 23, miércoles 24 y jueves 25 desde las diez de la noche hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente, es decir que la suspensión de la transitabilidad por el complejo vial tendrá una duración de seis horas cada vez.
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Fuentes relacionadas con la Concesión Túnel Aburrá-Oriente indicaron que el objetivo es realizará el mantenimiento de los postes SOS ubicados dentro de la bóveda y los sistemas de señalización, control de tráfico e iluminación, así como el lavado de las paredes del túnel Santa Elena.