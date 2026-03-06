Ojo: habrá cierre total en tramo de El Poblado por avance de obras para un importante intercambio vial

La Alcaldía de Medellín anunció el cierre total de un tramo de la carrera 35, en el barrio El Poblado, debido al avance de las obras del intercambio vial de la avenida 34 con la loma de Los González, una de las intervenciones que busca mejorar la movilidad en el suroriente de la ciudad.

La restricción se aplicará entre el 16 de marzo y el 15 de mayo en el tramo comprendido entre la calle 7 sur y el acceso a la urbanización Rincón del Aguacatal, en una longitud aproximada de 300 metros. Durante este tiempo se ejecutarán labores técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto.

Lea aquí: Antioquia asumirá más obras del Túnel del Toyo que eran compromiso del Gobierno Petro

Según explicó el Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed), las actividades incluyen la construcción de redes de aguas lluvias y residuales, el traslado de postes de alumbrado público y cámaras de seguridad, así como el trasplante de un árbol ubicado en la glorieta del sector.

Estas labores requieren excavaciones profundas y maniobras especializadas, por lo que se decidió implementar el cierre total del corredor para garantizar la seguridad de peatones, conductores y trabajadores.