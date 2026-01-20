x

Más de 100 establecimientos turísticos suspendidos en Medellín durante 2025: estas son las razones

En total, se realizaron 222 inspecciones a hoteles y apartamentos de renta corta, derivando en el cierre de aquellos que no cumplían con la norma. Aquí le contamos.

    Según la Alcaldía de Medellín, más de 1.900 personas del sector turístico participaron en las jornadas formativas, actividades y recorridos de sensibilización. FOTO: Esneyder Gutiérrez
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 4 horas
Los operativos de vigilancia y control adelantados por la Alcaldía de Medellín durante el último año dejaron como resultado la suspensión de 104 establecimientos turísticos, entre hoteles y apartamentos de alquiler corta, por incumplimientos a la normatividad vigente en el sector.

De acuerdo con el saldo entregado por la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, se realizaron 101 inspecciones a hoteles, de las cuales 58 terminaron en suspensión, mientras que en el caso de los alojamientos tipo renta corta se efectuaron 121 visitas, que derivaron en la suspensión de 46 apartamentos turísticos , además de la inspección a agencias de viaje y gastrobares.

Los operativos se concentraron en la comuna 11 (Laureles-Estadio), comuna 10 (La Candelaria) y en la comuna 14 (El Poblado). Cabe aclarar que los controles se hacen en todo el Distrito y en sus corregimientos, pero en estas comunas hay más vigilancia porque albergan más establecimientos de alojamiento.

Según la administración municipal, normalmente, la suspensión se da por incumplimiento de requisitos para operar de conformidad con la ley 1801 de 2016, por el uso de suelos o por irregularidades en el Registro Nacional de Turismo.

Le puede interesar: ¿A que venía a Medellín? Del aeropuerto devolvieron a un extranjero con la maleta llena de juguetes sexuales

Más de 100 establecimientos turísticos suspendidos en Medellín durante 2025: estas son las razones

A raíz de esto, una de las mayores apuestas de la alcaldía durante 2025 fue el fortalecimiento del sector turístico, motivo por el cual, a lo largo del año,se implementaron diversas estrategias de sensibilización y control para prevenir delitos asociados a los viajes ya este sector, como lo son la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y la trata de personas.

En ese contexto, más de 1.900 personas del sector turístico participaron en jornadas formativas, actividades y recorridos de sensibilización. relacionados con requisitos legales para la prestación de servicios turísticos, prevención de la explotación sexual de menores de edad, rutas de atención y buenas prácticas de seguridad turística, entre otros temas.

Entérese: “¿No quieres trabajar?”: revelan chats de pederasta con menor de 15 años en Medellín tras condena en EE. UU. UU. UU. por explotación sexual de menores

“Durante este año, desde el Distrito, trabajamos decididamente para fortalecer las capacidades de todos los actores del sector turístico, entre agencias de viajes, operadores turísticos y establecimientos de alojamiento y hospedaje”, explicó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

Las acciones de control se desarrollaron de manera articulada con la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Policía de Turismo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad y mitigar los casos de explotación sexual.Hay que recordar que esta es una de las principales problemáticas que tiene la ciudad, según Migración Colombia, entre 2024 y 2025 se inadmitieron más de 80 extranjeros por este delito.

