Critican que caso de Daniel Quintero por presunta participación en política a favor de Petro está estancado en Procuraduría

Van más de tres años desde el famoso video de “el cambio en primera”, publicado por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que le valió una suspensión temporal del cargo y el inicio de una investigación disciplinaria por presunta participación en política en favor del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, hoy uno de sus aliados políticos y quien podría elegirlo como su candidato en las presidenciales de 2026 para garantizar la continuidad de su gobierno. Han pasado más de tres años y no se conoce una decisión de fondo sobre el caso en la Procuraduría.
El sonado caso es solo uno de los escándalos que enfrenta la administración de Quintero por presuntas faltas disciplinarias y penales que investigan distintos órganos de control y por las que ya van al menos 43 imputaciones a exfuncionarios, excontratistas e, incluso, al mismo exalcalde. El video en cuestión, de 5 segundos, fue publicado en la noche del 9 de mayo de 2022, en plena campaña de elecciones presidenciales, en las que Petro era candidato. Quintero se mostró dentro de un vehículo manipulando la caja de cambios y diciendo “el cambio en primera”, publicación que acompañó con un numeral que era usado por promotores del ahora presidente.
Esto generó gran revuelo y fue considerado como una indirecta para referirse justamente a las elecciones presidenciales del 29 de mayo de ese año en favor de Petro. Fue entonces que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra del exmandatario distrital que tuvo varias etapas, entre las más recordadas una suspensión temporal de su cargo, unos días después de publicado el video, con el argumento de que habría vulnerado la ley estatutaria al presuntamente participar en política, bajo el entendido de que “ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley”, dijo en su momento el Ministerio Público.