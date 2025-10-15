Formulan cargos contra el exgerente de EPM Jorge Carrillo por contrato de $73.000 millones

La Personería de Medellín tiene en la mira al principal exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la alcaldía de Daniel Quintero y ahora presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo, por incurrir en presuntas irregularidades en un contrato avaluado en más de $73.000 millones. Según informó el ente de control, el proceso contractual se trata del CRW251772, el mismo que en agosto de 2023 fue objeto de un escándalo luego de que se conocieran denuncias por presuntos favoritismos a uno de los oferentes. En contexto: El millonario contrato de seguridad por el que señalan a EPM de favoritismo La entidad advirtió que Carrillo es señalado de incurrir en interés indebido en la celebración de contratos, una presunta falta disciplinaria calificada como gravísima y que a juicio de la Personería presuntamente habría sido cometida “a título de dolo”. Según anticipó la Personería, dicha falta presuntamente se habría materializado cuando EPM aceptó la oferta de un oferente que presuntamente no cumplía con los requisitos de los pliegos de condiciones.

“Las presuntas irregularidades consistieron en la aceptación de la oferta de la empresa Su Oportuno Servicio Ltda, a sabiendas de que, al parecer, dicha empresa habría incumplido en dos oportunidades un requisito habilitante, el cual fue subsanado por funcionarios de Empresas Públicas de Medellín”, expresó ese ente del Ministerio Público en un comunicado

Una licitación polémica

Tal como lo registró este diario en 2023, la polémica por la licitación que hoy es revisada por la Personería estalló en agosto de ese año, mes en el que EPM publicó la lista de elegibles para un megacontrato de seguridad, con el que la empresa buscaba cubrir su servicio de vigilancia privada en todas sus instalaciones por fuera y dentro de Medellín. En un contrato tasado en $120.000 millones, EPM dividió en dos grandes grupos los servicios a contratar: el Grupo 1, que incluía todo el Valle de Aburrá, y el Grupo 2, el más atractivo y cuantioso, que incluida todas sus instalaciones y grandes centrales por fuera del Aburrá. Lea también: Juez ordena suspender controvertido contrato de seguridad de EPM En aquel momento, las suspicacias se centraban principalmente en dos frentes. Por un lado, la decisión de EPM de cancelar una licitación idéntica que ya tenía en curso (identificada como el proceso CRW154525) –entonces vista como una movida para presuntamente proteger a oferentes que no se habían logrado ajustar a los requisitos– ; y por otro lado, la forma en la que se desarrolló precisamente la segunda licitación que reemplazó a la primera. En este segundo proceso, las críticas se enfocaron sobre todo en un seguro colectivo exigido por EPM para los oferentes, que según denunciaron otros competidores consultados entonces por EL COLOMBIANO presuntamente serviría para que algunas empresas pudieran presentar precios demasiado bajos.

En medio de esas denuncias fue entonces que de boca de otros competidores surgió el nombre de la empresa Su Oportuno Servicio Ltda (S.O.S. Seguridad), a quien señalaron presuntamente de haberse beneficiado de esa condición para presentar la oferta más baja. En este punto se unieron las dos alertas, dado que esa misma empresa había sido una de las que no había logrado cumplir con los requisitos de la licitación que se había suspendido previamente. Siga leyendo: ¿Cómo consiguió las llaves? Crece misterio sobre apartamento de El Poblado que tuvo Miguel Quintero Aunque en una respuesta escrita entregada en aquel entonces EPM desestimó esos señalamientos de presuntos favoritismos –S.O.S. no se pronunció entonces– en octubre de 2023 fue S.O.S. Seguridad la que se quedó con el contrato del Grupo 2, avaluado en $73.745 millones. Uno de los elementos llamativos que salieron a la luz en las pesquisas de la Personería es que al interior de EPM varios funcionarios, incluido el jefe mismo de Seguridad de EPM, emitieron alertas sobre S.O.S. Seguridad, sosteniendo que dicha empresa no cumplía con los requisitos de póliza de seguro colectivo.