Ya han construido más de una tercera parte de la cárcel para sindicados en Medellín

En poco más de una tercera parte (35%) avanza la construcción de la cárcel para sindicados que adelanta el Distrito en el corregimiento San Cristóbal, un proyecto cuya inversión proyectada son 675.000 millones de pesos, siendo una de las apuestas más importantes en materia de infraestructura para la seguridad en Medellín. Le recomendamos leer: Por fin empezó en Medellín la construcción de la nueva cárcel para sindicados: costará $675.000 millones “No solo estamos avanzando por encima de lo programado, sino que estamos construyendo una infraestructura que contribuirá al fortalecimiento de la seguridad, la justicia y el control institucional en la ciudad”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa. Actualmente, se ejecutan obras en los pabellones 1, 2, 3, 4 y 5, donde ya se construyen terceros niveles y algunos avanzan hacia el cuarto nivel. Además, la celda modelo, que muestra cómo serán las demás, ya fue terminada.

De manera paralela, siguen las obras relativas a las torres de vigilancia, la guardia interna, el área de sanidad, los servicios generales y el edificio destinado a formación y capacitación. Las autoridades resaltan, especialmente, el progreso en componentes esenciales para la seguridad física del establecimiento, como las garitas de vigilancia y la guardia interna, fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de custodia y operación. “Estamos construyendo una infraestructura moderna que fortalecerá la capacidad del Estado para ejercer autoridad y garantizar condiciones seguras. Medellín sigue invirtiendo en herramientas concretas para proteger a los ciudadanos y fortalecer la institucionalidad”, agregó Villa. Estos trabajos están generando 374 puestos de trabajo. El 62 por ciento corresponde a personal no calificado de la región, el 25 por ciento a personal calificado y 8 por ciento a mujeres. El anuncio de los avances fueron informados cuando casi se cumple un año del inicio de las obras, las cuales arrancaron en la primera semana de 2025. Esta cárcel es la primera que se construye en Colombia bajo el esquema de Alianza Pública Privada (APP). Está planeada para albergar 1.339 personas privadas de la libertad. Se trata de una infraestructura que contará con inhibidores de señal para evitar que los sindicados sigan delinquiendo desde el interior, espacios para educación, salud, talleres productivos y resocialización, incluyendo bibliotecas y centros de aprendizaje. Esta es una infraestructura que se necesita urgentemente teniendo en cuenta las dramáticas cifras de hacinamiento en las estaciones de policía de la capital antioqueña, violando flagrantemente los derechos humanos.

También le sugerimos ver: Así funcionará la Cárcel Metropolitana de Medellín, la primera prisión privada de Colombia De acuerdo con cifras oficiales, la sobre ocupación de las estaciones supera el 180 por ciento de su capacidad. Para poner el tema en cifras concretas se tiene que en estas estaciones de policía del área metropolitana caben 778 personas privadas de la libertad y han llegado a tener más de 2.000 en centros que no están habilitados para eso. Bloque de peguntas y respuestas: