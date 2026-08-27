Ya han construido más de una tercera parte de la cárcel para sindicados en Medellín

En poco más de una tercera parte (35%) avanza la construcción de la cárcel para sindicados que adelanta el Distrito en el corregimiento San Cristóbal, un proyecto cuya inversión proyectada son 675.000 millones de pesos, siendo una de las apuestas más importantes en materia de infraestructura para la seguridad en Medellín.
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“No solo estamos avanzando por encima de lo programado, sino que estamos construyendo una infraestructura que contribuirá al fortalecimiento de la seguridad, la justicia y el control institucional en la ciudad”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa.
Actualmente, se ejecutan obras en los pabellones 1, 2, 3, 4 y 5, donde ya se construyen terceros niveles y algunos avanzan hacia el cuarto nivel. Además, la celda modelo, que muestra cómo serán las demás, ya fue terminada.