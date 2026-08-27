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La confianza hizo despertar a Marlos Moreno: Nacional vuelve a disfrutar de su gambeta

La confianza de Lucas González parece haber despertado nuevamente a Marlos Moreno, quien empieza a recuperar en Nacional la gambeta, velocidad y desborde que lo hicieron brillar en la Libertadores de 2016.

  • A Marlos se le nota mucho más confiado y mejor físicamente que el semestre pasado, y espera seguir por ese camino. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    A Marlos se le nota mucho más confiado y mejor físicamente que el semestre pasado, y espera seguir por ese camino. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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En el fútbol, la confianza puede cambiarlo todo. Una palabra, un respaldo y la sensación de que el entrenador cree en un jugador pueden ser suficientes para recuperar sensaciones que parecían perdidas. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con Marlos Moreno en Atlético Nacional.

A los 29 años, el extremo parece haber encontrado un nuevo aire en el equipo verdolaga, después de varios meses en los que su regreso al club, en julio de 2025, había dejado más dudas que certezas. Poco a poco, la versión de Marlos que alguna vez enamoró a los hinchas vuelve a aparecer.

En la memoria de los seguidores de Nacional todavía está aquel futbolista que desbordaba, gambeteaba y aceleraba por cualquier sector del frente de ataque durante la Copa Libertadores de 2016. Marlos podía jugar por izquierda, por derecha o aparecer por el centro y siempre encontraba la manera de generar peligro. Su actuación en aquella Libertadores lo convirtió en una de las grandes figuras del continente y terminó abriéndole las puertas del fútbol internacional.

Su carrera en el exterior tuvo altibajos, pero ahora parece haber encontrado en Nacional el escenario adecuado para recuperar su mejor versión. Y buena parte de esa transformación tiene una explicación: la confianza que le ha entregado Lucas González.

Desde su llegada, el entrenador dejó claro que tenía tres objetivos prioritarios: recuperar el mejor nivel de Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Marlos Moreno, futbolistas que considera fundamentales para desarrollar su idea de juego. Con Marlos ha sido especialmente insistente.

González lo ha probado por las dos bandas, pero es por la izquierda donde el extremo ha mostrado sus mejores condiciones. Frente al Deportivo Cali volvió a entregar una muestra de lo que puede hacer cuando está inspirado. Recibió, encaró, dejó rivales en el camino y terminó sacando un remate desde fuera del área para marcar un gol que recordó al Marlos de sus mejores tiempos.

Y el propio Lucas González no tiene dudas sobre lo que puede aportar. “Si Marlos es de odios y amores para mucha gente, para mí es solo de amores. Es un jugador que representa perfectamente el fútbol que yo como entrenador tengo en la cabeza y que representa el ADN y el fútbol que nos gusta en Atlético Nacional. No tengo duda de que este semestre y ojalá por mucho tiempo nos dé muchas alegrías”, aseguró el técnico después del triunfo 2-1 sobre Cali.

El entrenador, además, destacó una de las principales virtudes del atacante: su capacidad para superar rivales.

“Marlos es el extremo con más índice de duelos ofensivos ganados y de gambeta”, agregó González.

El respaldo parece haber tenido un efecto inmediato. Marlos hoy juega con otra seguridad, pide la pelota, encara y vuelve a intentar esas acciones individuales que durante mucho tiempo fueron su sello. Ya no parece un futbolista tratando de recuperar su pasado, sino uno que empieza a construir nuevamente su presente.

“Estoy cien por ciento con la cabeza en Nacional y muy contento”, dijo Marlos en zona mixta después del triunfo sobre Cali.

Esa tranquilidad también alimenta una ilusión mayor. En una entrevista reciente con este diario, el atacante reconoció que uno de sus grandes objetivos es volver a la Selección Colombia. Para conseguirlo tendrá que sostener durante varios partidos el nivel que empieza a mostrar con Nacional, pero si mantiene esta evolución, su nombre podría volver a aparecer en el radar de Néstor Lorenzo.

Por ahora, lo concreto es que la confianza de Lucas González está recuperando a un futbolista que parecía necesitar precisamente eso: sentirse importante, respaldado y con libertad para jugar.

El Marlos Moreno de 2026 todavía está lejos de ser aquel joven que deslumbró en la Libertadores de 2016, pero ya empieza a recordar a ese extremo que enamoró a Sudamérica con su velocidad y su gambeta. En Nacional esperan que no sea un simple recuerdo, sino el comienzo de una nueva historia.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ha cambiado en Marlos Moreno?
La confianza que le ha brindado Lucas González ha sido determinante para que el atacante recupere seguridad, velocidad, gambeta y capacidad de desequilibrio, virtudes que lo hicieron destacar en 2016.
¿Por qué Lucas González confía tanto en Marlos?
El técnico considera que Marlos representa el estilo de fútbol que quiere para Atlético Nacional. Por eso lo ha utilizado por ambas bandas y le ha dado continuidad para que vuelva a sentirse importante dentro del equipo.
¿Puede Marlos volver a la Selección Colombia?
Es uno de sus grandes objetivos. Si mantiene el nivel que viene mostrando con Nacional y logra consolidarse como uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo, podría volver a estar en el radar de Néstor Lorenzo.

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