Fisioterapeuta inyectaba un “líquido milagroso” y lesionó a tres pacientes en Medellín

Una juez de control de garantías envió a prisión, por petición de la Fiscalía General de la Nación, a Tathiana María Muñoz Muñoz, una fisioterapeuta investigada por presuntamente causar graves lesiones a tres pacientes tras practicarles procedimientos estéticos en Medellín.
De acuerdo con la investigación, entre julio y agosto de 2024 dos mujeres y un hombre acudieron a un establecimiento ubicado en el barrio Belén, donde la procesada les habría aplicado en distintas partes del cuerpo una sustancia que era ofrecida como un quemador de grasa. Sin embargo, el producto no contaba con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
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Según la Fiscalía, los tres pacientes sufrieron complicaciones de salud que obligaron a su atención médica y les dejaron secuelas permanentes, entre ellas deformidades y alteraciones funcionales.
“Tathiana Muñoz informó a las personas intervenidas que se trataba de procedimientos seguros, sencillos, sin contraindicaciones ni complicaciones, indicando que los resultados serían rápidos. Estos procedimientos consistieron en inyecciones subcutáneas mediante jeringas y cánulas”, dijo durante la audiencia la fiscal encargada del caso.