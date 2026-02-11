A presunto integrante de La Terraza lo ubicaron en un inmueble de Medellín con 32 kilos de marihuana

A través de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, se llevó a cabo un operativo en la Comuna 1 Popular, nororiente de Medellín, más específicamente en el barrio San Pablo, que derivó en la captura en flagrancia de alias “El Flaco”, presunto integrante del grupo delincuencial La Terraza y a quien se le señala por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles. Lea más: Reacomodo de La Terraza en Medellín deja 3 asesinatos; a cabecilla lo mataron en una finca: ¿que pasó? Después de las labores investigativas correspondientes, los uniformados dieron con una vivienda de este sector donde no sólo ubicaron al supuesto criminal, sino también 32 kilos de marihuana, 2 armas de fuego de calibre 9 milímetros y 3 proveedores para pistola. Según las autoridades, el inmueble servía como acopio de estupefacientes. Allí, al parecer, se almacenaba la droga para posteriormente ser distribuida.

Golpe a las finanzas de ‘La Terraza’ en la Comuna 1

“Alias El Flaco sería el encargado de la dosificación y distribución de la sustancia alucinógena en el sector de la cancha El Granizal. Este resultado afecta de manera directa al Grupo Delincuencial Organizado conocido como La Terraza. Con esta incautación evitamos la distribución de aproximadamente 32.000 dosis de marihuana avaluadas en cerca de $160 millones, lo que representa un golpe contundente a las finanzas criminales de esta estructura”, dijo el Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el Brigadier General William Castaño Ramos.

Por su parte, Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, dijo que “estos resultados hacen parte de un compromiso desde la institucionalidad desde el primer día: ejercer autoridad, recuperar el territorio y proteger la vida e integridad de los ciudadanos. Los bandidos tendrán que entender que no vamos a tolerar que estructuras delincuenciales utilicen los entornos escolares para sostener sus economías ilegales”. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Entérese: “Carlos Pesebre” se bajó de la paz urbana, ¿quedó en cuidados intensivos?

Recompensas en Antioquia: tras la pista de alias ‘Soldado’ y ‘Barcelona’

Cabe aclarar que desde la Gobernación de Antioquia también se tomaron acciones para dar con los integrantes y cabecillas de las bandas delincuenciales del Clan del Golfo y La Terraza, alias Soldado y alias Barcelona, respectivamente, quienes, según las autoridades, amenazan la seguridad en diferentes zonas del departamento. “Reiteramos las recompensas que existen hasta por $500 millones. Las subimos por el principal cabecilla del Clan del Golfo en la zona y por el cabecilla de La Terraza”, precisó Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.