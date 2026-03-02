x

Cayó red de extorsionistas que se hacían pasar por el Clan del Golfo en el Parque Lleras: exigían hasta $600 millones

Los presuntos delincuentes fueron atrapados cuando recibían $200 millones de una extorsión. Aquí le contamos cómo fue el operativo.

    Dos de los hombres que pertenecían a esta banda, de 27 y 28 años de edad, fueron atrapados por las autoridades cuando recibían el pago de una millonaria extorsión que le habrían exigido a un comerciante en el Parque Lleras. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana de Valle de Aburrá
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 4 horas
bookmark

Con las manos en la masa fueron atrapados dos hombres cuando recibían $200 millones producto de una extorsión a un comerciante, a quien le habrían exigido inicialmente $600 millones haciéndose pasar por integrantes del Clan del Golfo.

El operativo fue adelantado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el Parque Lleras, ubicado en El Poblado, una de las zonas rosas de mayor afluencia turística y comercial de la ciudad y también uno de los lugares predilectos para los ladrones y extorsionistas.

Le puede interesar: La extorsión a caficultores en Colombia creció más del 70% en nueve años

El operativo se dio luego de que la víctima denunciara que cinco hombres llegaron hasta su establecimiento y, bajo amenazas contra su vida y la de sus empleados, le exigieron el millonario pago para permitirle continuar trabajando como comerciante.

Tras conocerse el caso, las autoridades activaron el plan antiextorsión y realizaron labores investigativas que permitieron la captura de los dos presuntos extorsionistas, de 27 y 28 años, en el momento en que estos recibían $200 millones.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos motocicletas que, al parecer, eran utilizadas para estos delitos, así como dos teléfonos celulares que, según la Policía Metropolitana, serán sometidos a un análisis forense como parte del proceso judicial.

Lea más: La extorsión en Medellín no da tregua: van 405 casos registrados en 2025

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión y, en medio de la audiencia de control de garantías, un juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del Gaula o al 123.

