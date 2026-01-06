x

Brutal agresión contra dos mujeres trans: hombres les arrojaron aceite caliente y les prendieron fuego en estación de Policía de Medellín

Los hombres las habría atacado mientras dormían, además, las amenazaron de muerte por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Aquí los detalles.

  • Estos son Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva, los hombres judicializados por la Fiscalía por atacar con aceite caliente a estas dos mujeres. FOTO: Cortesía Fiscalía General de la Nación
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

06 de enero de 2026
La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de dos hombres señalados de atacar con aceite caliente a dos mujeres trans dentro de una estación de Policía ubicada al suroccidente de Medellín.

Se trata de Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner, quienes deberán responder por su presunta responsabilidad en este grave hecho de violencia motivado, al parecer, por discriminación y odio.

Le puede interesar: Antioquia es el lugar más peligroso para la población LGBTIQ+: de 52 casos, 23 ocurrieron en el departamento

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado viernes, 2 de enero, al interior de la estación de Policía del corregimiento Altavista, donde las víctimas se encontraban recluidas. De acuerdo con la información recopilada por la policía judicial, las dos mujeres estaban durmiendo en una celda cuando una de ellas se despertó al sentir que sus pies se quemaban y observó fuego en la colchoneta.

Las víctimas comenzaron a pedir auxilio para que las dejaran salir, pero los procesados las habrían amenazado de muerte por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Según la investigación, posteriormente les lanzaron aceite caliente y les prendieron fuego, causándoles quemaduras y heridas en varias partes del cuerpo. Una de las mujeres recibió una incapacidad médico legal de 20 días.

Es de anotar que en un inicio, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y organizaciones en pro de esta comunidad, como Caribe Afirmativo, indicaron que los hechos se dieron mientras se presentaba una riña al interior de la estación.

Entérese: Violencia contra la población LGBTIQ+: a mujer trans intentaron matarla en su casa en Robledo

Ante este panorama, un fiscal de la Seccional de Medellín imputó a Bedoya Hurtado y Villanueva Wanderliner el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por los investigados. Durante las audiencias, el ente acusador sostuvo que la conducta estuvo dirigida contra las mujeres por razones de género e identidad, lo que constituye un agravante.

Por disposición de un juez de control de garantías, a los dos hombres se les impuso una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que ya se encontraban privados de la libertad por otros procesos penales que se siguen en su contra.

