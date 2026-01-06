Brutal agresión contra dos mujeres trans: hombres les arrojaron aceite caliente y les prendieron fuego en estación de Policía de Medellín

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de dos hombres señalados de atacar con aceite caliente a dos mujeres trans dentro de una estación de Policía ubicada al suroccidente de Medellín.

Se trata de Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner, quienes deberán responder por su presunta responsabilidad en este grave hecho de violencia motivado, al parecer, por discriminación y odio.

Le puede interesar: Antioquia es el lugar más peligroso para la población LGBTIQ+: de 52 casos, 23 ocurrieron en el departamento

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado viernes, 2 de enero, al interior de la estación de Policía del corregimiento Altavista, donde las víctimas se encontraban recluidas. De acuerdo con la información recopilada por la policía judicial, las dos mujeres estaban durmiendo en una celda cuando una de ellas se despertó al sentir que sus pies se quemaban y observó fuego en la colchoneta.

Las víctimas comenzaron a pedir auxilio para que las dejaran salir, pero los procesados las habrían amenazado de muerte por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Según la investigación, posteriormente les lanzaron aceite caliente y les prendieron fuego, causándoles quemaduras y heridas en varias partes del cuerpo. Una de las mujeres recibió una incapacidad médico legal de 20 días.

Es de anotar que en un inicio, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y organizaciones en pro de esta comunidad, como Caribe Afirmativo, indicaron que los hechos se dieron mientras se presentaba una riña al interior de la estación.