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Atención: Bomberos Medellín atienden incendio forestal en San Antonio de Prado

Hasta el momento no se reportan personas heridas por la conflagración.

  • Imagen de referencia de un incendio en Medellín. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Imagen de referencia de un incendio en Medellín. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atiende un incendio forestal que se registra en la vereda La Verde en zona rural del corregimiento de San Antonio de Prado.

La información fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta en la red social X, donde indicó que una tripulación del organismo de socorro fue enviada al lugar para controlar las llamas y evitar que la emergencia se propague hacia otras áreas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni viviendas afectadas por el incendio. Tampoco se ha informado sobre la extensión del área comprometida o las posibles causas que originaron la conflagración.

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