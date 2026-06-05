Todos los detalles de los líos judiciales de Blessd ante la justicia por presunto secuestro: “Me dijeron que me podían matar ahí mismo”

Las denuncias que involucran al cantante urbano Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, volvieron a cobrar relevancia luego de que la Fiscalía General de la Nación citara a audiencia de imputación al artista, a su mánager y a otros investigados por un caso de presunto secuestro extorsivo agravado denunciado en Medellín en 2022 por Andrés Felipe Sánchez, conocido por su participación en el programa Yo Me Llamo como imitador de Ozuna. En paralelo, continúa bajo investigación otra denuncia presentada por Iván Andrés Galindo Navia, representante del cantante Pirlo, quien asegura que él y varios integrantes de su equipo fueron retenidos, amenazados y agredidos durante una reunión realizada el 21 de mayo de 2024 en una vivienda del sector de Alto de Las Palmas. Lea también: Desató especulaciones: Blessd anuncia su nuevo álbum “El Peor Hombre del Mundo” con Aída Victoria Merlano

Según la declaración juramentada rendida por Galindo ante la Fiscalía el 11 de febrero de 2025, los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2024 después de la grabación del videoclip WYA Remix Black and Yellow, en el que participaron Pirlo, Blessd, J Abdiel, Izaak y Anuel AA. De acuerdo con su relato, él, Pirlo y otros integrantes de su equipo fueron convocados a la casa 27 de la parcelación Los Montes, en el sector Alto de Las Palmas. Allí, afirmó, se encontraban Blessd, su jefe de seguridad identificado como Néstor, el mánager Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, y varios hombres encapuchados. Galindo sostuvo que, tras varias horas de grabación, fueron señalados de haber participado en el robo de cadenas y relojes pertenecientes al cantante. En su declaración aseguró que lo obligaron a desnudarse, permanecer en un baño y entregar sus teléfonos móviles. Según el denunciante, Blessd tuvo un papel activo durante los hechos. En su testimonio afirmó: “Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba”. También declaró que el artista lo confrontó por la desaparición de las joyas y relojes. “Me empezó a gritar fuertemente diciéndome que necesitaba que yo le devolviera las cadenas, los relojes. (...) Me decía que yo era un rata (...) Se ponía más alzado y se me acerca y me pega un cabezazo en la frente (...) pateaba las sillas, gritaba, se me acercaba y me decía groserías”. Galindo señaló además que, cuando se negó a entregar las claves de sus dispositivos, un hombre encapuchado lo golpeó en el pecho y que su asistente, Juan Pablo Amézquita, recibió un golpe en la cabeza. “Sacaron pistolas y le apuntaron en la frente diciéndole que si se iba a hacer matar”, manifestó. El representante de Pirlo indicó que durante los interrogatorios recibió amenazas. “Me decían que me iban a cortar la lengua y los dedos, que yo era una rata y que estaba ácido”.

Declaración juramentada de Galindo. Foto: EL COLOMBIANO

Relato sobre muestras de sangre y amenazas

Dentro de la misma denuncia, Galindo afirmó que una mujer presentada como enfermera tomó muestras de sangre a varias personas para compararlas con rastros biológicos que supuestamente habían sido hallados en la vivienda. Según su declaración, una de las explicaciones entregadas durante ese procedimiento fue la siguiente: “Vamos a hacerla sencilla. El que se metió a robar a la casa de Blessd dejó sangre en la pared y, entonces, vamos a llamar a una enfermera para que tome muestras de sangre de cada uno y cotejarla con la sangre que encontraron”. Respecto a la extracción de sangre, agregó: “La enfermera me chuzó dos veces sin encontrar la vena. Cuando por fin me sacó la sangre, Néstor (el jefe de seguridad) tomó el tubo y se lo guardó en su canguro, sin ponerlo con los demás”. Asimismo, aseguró que Dímelo Jara le dijo: “Cuando me tocaba a mí, me dice DIMELO JARA, que hubo gordo, hágale rapidito que si usted no hizo nada, esa sangre no le va a salir positiva. Entonces el encapuchado me decía gordito tu estas estripado, estas caído”. Galindo manifestó que durante varias horas temió por su vida. “Siempre eran constantes las amenazas de muerte del encapuchado diciéndome que arriba en la montaña iban a matarme y dejarme allá”. También afirmó que, al momento de abandonar el lugar, recibió una advertencia atribuida a Blessd: “Yo sé que algún día nos vamos a encontrar. Tenga claro que yo voy por la suya (...) así que coja fuercita y venga por la mía”. En su declaración señaló que Pirlo intervino en una de las discusiones para evitar una agresión mayor y que manifestó: “Si van a matarlo a él, me tienen que matar a mí también. Yo voy con él hasta el final”.

Declaración juramentada de Galindo. Foto: EL COLOMBIANO

La llamada que, según el denunciante, cambió el rumbo del interrogatorio

Galindo relató que durante la revisión física de los presentes, Santiago Jaramillo observó una herida en su cuerpo y reaccionó diciendo: “¡Miren, tiene una cortada, este man fue!”. Posteriormente, propuso contactar a Andrés Ramírez, quien días antes le había comentado sobre el supuesto robo. Según su versión, durante una llamada realizada por altavoz le reclamó: “Ey, brother, usted es muy bochinchero. Yo acabo de estar con el bendito con Blessd y yo le veo normal la cadena puesta”. Tras esa conversación, el denunciante sostuvo que los presentes comenzaron a considerar que podría no estar relacionado con la desaparición de los objetos y que poco después le permitieron vestirse y salir del baño.

Declaración juramentada de Galindo. Foto: EL COLOMBIANO

Negaciones de Blessd y su equipo

Blessd y las personas señaladas han rechazado las acusaciones. El jefe de seguridad del artista manifestó que los hechos descritos “no coinciden con la realidad”, mientras que el abogado Luis Ángel López, representante legal de Blessd y de Dímelo Jara, aseguró: “Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. La versión de Pirlo ha cambiado varias veces y no vamos a prestarnos a darle escenario a esa denuncia”.

Fiscalía cita a Blessd por otro caso de presunto secuestro extorsivo

Mientras avanzan las investigaciones derivadas de la denuncia presentada por el entorno de Pirlo, la Fiscalía General de la Nación citó a Blessd a una audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento por un proceso distinto relacionado con hechos denunciados en 2022. La diligencia fue programada para el 9 de junio de 2026, a las 6:30 p. m., en Medellín. Además de Stiven Mesa Londoño, fueron convocados Santiago Jaramillo Morán, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. Todos deberán comparecer por la presunta comisión del delito de secuestro extorsivo agravado. El caso fue denunciado por Andrés Felipe Sánchez, conocido por su participación en Yo Me Llamo como imitador de Ozuna y por haber sido mánager de Jéfferson Sánchez. Según la denuncia, Sánchez y su representado habrían sido citados en 2022 a los estudios de grabación de Blessd, ubicados en el sector de La Frontera, entre Medellín y Envigado. Allí, sostuvo, fueron retenidos y amenazados debido a presentaciones remuneradas en las que se imitaba al artista. En declaraciones conocidas durante la investigación, Sánchez afirmó: “Me querían obligar a hacer algo que yo no quería hacer: firmar un contrato. Me golpearon en la cara, en el cuello, me quitaron el celular, me amenazaron, me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e incluso me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”. La investigación avanzó luego de que una tutela admitida por el Tribunal Superior de Medellín en abril de 2026 ordenara reactivar actuaciones dentro del expediente. La decisión de la Fiscalía fue confirmada por el abogado de la presunta víctima, Sebastián Gutiérrez, quien indicó: “Recibimos con satisfacción esta decisión judicial. El próximo 9 de junio de 2026 se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Blessd, Dímelo Jara y otros investigados, por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo agravado”.

Tras la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, Blessd emitió en su momento un comunicado en el que negó los señalamientos. El artista sostuvo que sí existió una reunión entre las partes el 1 de junio de 2022, pero aseguró que no estuvo presente y afirmó: “Como es evidente, se trata de unas declaraciones en las que el señor Andrés Sánchez, ha buscado generar tráfico hacia sus redes sociales a costa de mi reputación y mi imagen”. Asimismo, señaló que la reunión se produjo porque, según su versión, “Sánchez superó el límite de la legalidad al promocionar los eventos del señor Jefferson afirmando que tenían mi autorización, hecho este que no es cierto”. El cantante también manifestó que “los abogados les propusieron celebrar un acuerdo de transacción donde se comprometieran a cesar en los actos y nosotros renunciaríamos a cobrar los perjuicios causados, pues nuestra intención nunca fue afectarlos”. Hasta el momento, ni Blessd ni Dímelo Jara se han pronunciado públicamente sobre la reciente citación a audiencia por parte de la Fiscalía.

El artista, su mánager y otras personas deberán comparecer ante las autoridades. FOTO: Redes sociales.

La trayectoria de Blessd en la música

Mientras enfrenta procesos judiciales y la reciente citación de la Fiscalía, Blessd continúa siendo una de las figuras reconocidas del género urbano colombiano. Su carrera artística comenzó años antes de alcanzar notoriedad en la industria musical. Antes de dedicarse de tiempo completo a la música, Stiven Mesa Londoño trabajaba en la Central Mayorista de Medellín. Según ha relatado el propio artista, sus jornadas comenzaban de madrugada cargando bultos de alimentos para reunir dinero con el que financiaba horas de estudio y grabaciones. Ese periodo estuvo marcado por una rutina que combinaba trabajo, estudios y música. Durante varios años alternó sus actividades académicas con presentaciones y procesos de formación artística.

De los barrios del sur de Medellín a los escenarios masivos

El cantante ha señalado que gran parte de su identidad artística se formó en barrios del sur de Medellín, especialmente en Guayabal y otros sectores donde comenzó a desarrollar sus primeros proyectos musicales. En una entrevista con EL COLOMBIANO explicó: “Soy de barrio, soy muy explícito en lo que hablo. Le estamos metiendo las frases y dichos de acá, de la cuadra, a las canciones y eso le gusta a la gente”. Antes de alcanzar reconocimiento nacional e internacional, Blessd se presentó en bares y discotecas del Valle de Aburrá buscando espacios para mostrar su música. Entre esos escenarios estuvieron establecimientos como Mandala, en Envigado. Su crecimiento en plataformas digitales llegó con canciones como Medallo y Quién TV. Posteriormente, el tema Medallo tuvo una nueva versión junto a Maluma, quien además invitó al artista a participar en un concierto realizado en el estadio Atanasio Girardot en 2022. Sobre ese momento, Maluma afirmó: “Me identifico mucho con él por esas ganas que muestra, me recuerda mucho mis inicios”. Blessd forma parte de una generación de artistas urbanos colombianos integrada también por nombres como Feid y Ryan Castro. Sus producciones han incorporado expresiones y referencias asociadas a Medellín y al Valle de Aburrá. Aunque actualmente desarrolla su carrera dentro del reguetón, el artista ha señalado que sus primeras influencias musicales estuvieron ligadas al hip hop y a exponentes como Arcángel y Akapellah. Al recordar sus inicios, expresó: “Yo trabajaba en la Mayorista y mi único pensamiento era conseguir plata para la música”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La trayectoria de Blessd, que comenzó con trabajos en la Central Mayorista de Medellín y continuó con presentaciones en distintos escenarios del Valle de Aburrá, lo llevó a consolidarse dentro de la escena urbana colombiana. Mientras avanza su carrera musical, el artista enfrenta actualmente investigaciones judiciales y una audiencia de imputación programada por la Fiscalía en Medellín.

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