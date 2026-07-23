Urabá se blinda ante El Niño: Antioquia ejecuta obras para proteger a más de 54.000 habitantes

La Gobernación de Antioquia puso en marcha un paquete de obras de mitigación del riesgo en cinco municipios del Urabá antioqueño, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de miles de familias frente a inundaciones, erosión y periodos de escasez de agua. Las intervenciones, lideradas por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), beneficiarán a más de 54.000 habitantes de esta subregión. Los trabajos se desarrollan en Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, territorios que resultaron afectados por las emergencias registradas a comienzos del año y que ahora hacen parte de un plan de recuperación orientado a enfrentar los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

Turbo concentra varias de las principales intervenciones

En el distrito de Turbo, las obras avanzan en las veredas Puerto Escondido y Puerto César, ubicadas en el corregimiento El Tres. Allí se ejecutan labores de limpieza de cauces, remoción de sedimentos y recuperación de la capacidad hidráulica de caños, quebradas y ríos. Lea más: ¿Por qué hace tanto calor y al mismo tiempo llueve en Medellín? El Siata responde Además, las autoridades adelantan la construcción y rehabilitación de jarillones, estructuras que buscan contener posibles crecientes y disminuir el riesgo de inundaciones durante futuros eventos climáticos.

Arboletes recupera cauces para mejorar el drenaje

En el municipio de Arboletes, específicamente en el sector San José del Carmelo, las cuadrillas trabajan en la limpieza y adecuación de los cauces naturales, con el objetivo de restablecer el flujo del agua y mejorar la respuesta del territorio frente a temporadas de lluvias intensas. Estas intervenciones también buscan reducir los impactos que históricamente han generado los represamientos y desbordamientos en esta zona del Urabá.

Necoclí y San Juan de Urabá fortalecen el manejo del agua

En Necoclí continúan las labores de limpieza de caños, una estrategia que busca facilitar el drenaje y prevenir acumulaciones de agua que puedan derivar en emergencias. Mientras tanto, en San Juan de Urabá las acciones incluyen la recuperación de caños y la limpieza de su desembocadura hacia el mar, permitiendo que el agua circule con mayor facilidad y disminuyendo el riesgo de inundaciones.

En este mismo municipio también está prevista la construcción de un reservorio que permitirá almacenar agua para respaldar las actividades productivas durante los meses de menor precipitación.

San Pedro de Urabá tendrá reservorios y recuperación del río

Las intervenciones también llegaron a San Pedro de Urabá. En la comunidad indígena Dividiví se construye un reservorio destinado al almacenamiento de agua para consumo doméstico, una obra que busca garantizar el abastecimiento durante las temporadas secas. Paralelamente, en el sector Cabañas se realizan trabajos de limpieza, retiro de sedimentos, recuperación hidráulica y reencauzamiento del río San Juan. Estas labores también permitirán rehabilitar una vía terciaria que había sufrido afectaciones por procesos de erosión y socavación.

Buscan reducir el riesgo frente a futuros eventos climáticos

Las obras hacen parte de las acciones impulsadas por la Gobernación de Antioquia tras las emergencias registradas durante febrero y tienen como propósito disminuir el riesgo de desastres en una de las subregiones más vulnerables del departamento. Entérese: Gobierno anuncia plan con tres proyectos para reducir el impacto del fenómeno de El Niño Con estas intervenciones se pretende proteger a las comunidades, conservar la infraestructura vial e hidráulica y fortalecer la capacidad del territorio para responder tanto a temporadas de lluvias intensas como a los periodos secos asociados al fenómeno de El Niño. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: