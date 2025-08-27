Capturaron a seis presuntos miembros de “Los Seguidores”, banda dedicada al fleteo violento en Medellín

Después de más de 17 casos de hurtos registrados en Medellín, cuatro que quedaron registrados en videos y que se volvieron virales, las autoridades hicieron un seguimiento minucioso durante meses y lograron golpear la banda “Los Seguidores”, una estructura enfocada en seguir a sus víctimas para posteriormente hurtarles sus objetos de valor. Seis de sus presuntos integrantes fueron capturados por la Policía en Medellín y Bello.
En este procedimiento fue capturado quien sería su cabecilla, Juan Esteban Palacio Campiño, alias Chompa, junto con dos de quienes serían los coordinadores de esta organización: Édison Martínez Quiceno y David Álvarez. También procedieron judicialmente contra Francisco Antonio Ventez Moreno, alias Negro; Michael Mateo Gutiérrez, alias Marcus; Jorge Arley Marín Valencia y Gustavo Adolfo Ortega Castro, alias Gury.
Todos ellos formarían parte de la estructura criminal que estaría enfocada en perfilar a las víctimas en distintas zonas de Medellín y Bello para luego interceptarlas y robarles el dinero, las joyas y los teléfonos celulares, mediante trabajos coordinados, en el que una parte se encargaba de mirar a qué víctima le iban a cometer el ilícito y los otros se encargaban de la parte operativa, de seguirlos hasta parajes solitarios para luego intimidarlos con armas de fuego.