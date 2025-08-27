Capturaron a seis presuntos miembros de “Los Seguidores”, banda dedicada al fleteo violento en Medellín

Todos ellos formarían parte de la estructura criminal que estaría enfocada en perfilar a las víctimas en distintas zonas de Medellín y Bello para luego interceptarlas y robarles el dinero, las joyas y los teléfonos celulares, mediante trabajos coordinados, en el que una parte se encargaba de mirar a qué víctima le iban a cometer el ilícito y los otros se encargaban de la parte operativa, de seguirlos hasta parajes solitarios para luego intimidarlos con armas de fuego.

En este procedimiento fue capturado quien sería su cabecilla, Juan Esteban Palacio Campiño, alias Chompa , junto con dos de quienes serían los coordinadores de esta organización: Édison Martínez Quiceno y David Álvarez. También procedieron judicialmente contra Francisco Antonio Ventez Moreno, alias Negro; Michael Mateo Gutiérrez, alias Marcus; Jorge Arley Marín Valencia y Gustavo Adolfo Ortega Castro, alias Gury.

Después de más de 17 casos de hurtos registrados en Medellín, cuatro que quedaron registrados en videos y que se volvieron virales , l as autoridades hicieron un seguimiento minucioso durante meses y lograron golpear la banda “Los Seguidores” , una estructura enfocada en seguir a sus víctimas para posteriormente hurtarles sus objetos de valor. Seis de sus presuntos integrantes fueron capturados por la Policía en Medellín y Bello .

“Los investigadores pudieron establecer que son responsables de al menos 17 casos de fleteo, varios de ellos con altos niveles de violencia física y psicológica contra las víctimas. Incluso se logró documentar un hecho en el que un ciudadano resultó herido con arma de fuego”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos.

Los principales sitios donde estos delincuentes se mantenían perfilando las víctimas era en las entidades bancarias, donde estaban al tanto de quienes retiraban altas sumas de dinero o portaban objetos de alto valor, como joyas o relojes, para luego comenzar con los seguimientos en varias motocicletas.

De acuerdo con las investigaciones, se establecieron patrones similares en hurtos ocurridos en Conquistadores, Pilarica, Candelaria, Castilla, Belén y Estadio en Medellín, además de un caso en Envigado. También se tendría referencia de seguimientos cometidos en los alrededores del Parque de Bello.

“Dentro de ese trabajo investigativo, nosotros también hemos activado otras rutas importantes no solamente en la captura y judicialización de los bandidos sino también en lo que también nos interesa es la prevención de futuros fleteos y atracos”, manifestó el general Castaño sobre el trabajo que se viene realizando en contra de este delito.

Los hurtos cometidos por esta estructura están entre los 2 millones de pesos y los 70 millones de pesos, dejando rentas mensuales estimadas que rondan los 600 millones de pesos, valor que podría aumentar si se conocen más denuncias que vincularía a esta estructura criminal, radicada en el noroccidente de Medellín.

Entre los hechos más destacados se encuentran un caso registrado en Laureles el 1 de agosto de 2024, cuando una docente y su hijo fueron despojados de 37 millones de pesos, en un hecho que provocó un cruce de disparos con las autoridades que lograron reaccionar a este hecho delictivo.

El 18 de noviembre del año pasado, en la comuna 16 (Belén) ocurrió otro hurto, en el que un hombre fue asaltado después de comercializar un oro. En este asalto le quitaron 60 millones de pesos. Un tercer caso se presentó en el barrio Estadio, cuando una persona salió de una entidad bancaria y allí le hurtaron 40 millones de pesos que había acabado de retirar. Finalmente, en el barrio Conquistadores, le robaron 70 millones de pesos a una persona que se movilizaba por este sector.