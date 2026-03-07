Supersalud respondió a denuncia por el incremento de contratistas entre 2022 y 2026

Luego de que el representante a la Cámara y candidato al Senado Andrés Forero (Centro Democrático) revelara que los contratos por prestación de servicio en la Superintendencia de Salud se incrementaron en los últimos cuatro años, esa entidad se defendió. En un comunicado de prensa insistieron en que “no ocultamos nada”.
Vale recordar que Forero reveló, con datos entregados por esa institución, que los contratos por orden de prestación de servicios subieron en un 719 % entre 2022 y 2026, es decir, en lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro.