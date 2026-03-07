Supersalud respondió a denuncia por el incremento de contratistas entre 2022 y 2026

Luego de que el representante a la Cámara y candidato al Senado Andrés Forero (Centro Democrático) revelara que los contratos por prestación de servicio en la Superintendencia de Salud se incrementaron en los últimos cuatro años, esa entidad se defendió. En un comunicado de prensa insistieron en que “no ocultamos nada”. Le puede interesar: A Petro le dio por abrir un correo para recibir denuncias por “sobornos” en las EPS. Vale recordar que Forero reveló, con datos entregados por esa institución, que los contratos por orden de prestación de servicios subieron en un 719 % entre 2022 y 2026, es decir, en lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ante esto, la Supersalud indicó que le dijeron al congresista que en “2021 había 628 contratistas, 161 contratistas más que en el 2026”. La denuncia hablaba de que en 2022 llegaron 57 contratistas, en 2023 arribaron 135, en 2024 fueron 138, en 2025 contrataron 311 y en enero de 2026 (antes de la Ley de Garantías) llegaron 467. “Le explicamos al congresista que, en el año 2021, el gobierno de ese momento decidió ampliar a 58 funciones y modificar la planta de la Supersalud a través de los decretos 1080 y 1081 de 2021. El actual gobierno, debió asumir la responsabilidad de poner en marcha la reestructuración de la entidad, y de personal para cumplir con las nuevas funciones de Inspección, Vigilancia y Control del sistema de salud, que es la principal razón para el aumento de contratistas”, añadió la entidad. Por otro lado, justificó que los contratos se incrementaron porque con los cambios que ha hecho el Gobierno del presidente Gustavo Petro al sistema de salud “se requiere de una mayor labor de inspección, vigilancia y control para que las EPS (entidades promotoras de salud), las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) y los demás agentes del sistema de salud cumplan con su deber de garantizar la salud”.

Así mismo, la superintendencia señaló que los profesionales y técnicos contratados son para ampliar las auditorias y la asistencia técnica a las EPS y las IPS para “evitar los casos de negligencia en la prestación del servicio”. Hay que recordar que Andrés Forero advirtió que la Supersalud pasó de 57 contratistas con un costo de $4.473 millones en 2022 a 467 contratistas con un gasto de $46.703 millones en enero de 2026. De igual manera, que entre el 1 y 30 de enero de 2022 esa entidad firmó 46 contratos por prestación de servicios, que sumaron $4.158 millones; en los mismos días de 2023 se firmaron tres, que juntaron $217 millones; en el mismo rango de fechas de 2024 se celebraron 20, que requirieron un pago de $120 millones, y en los mismos días de 2025 hubo 15 contratistas, que reunieron pagos por $1.355 millones. Sin embargo, entre el 1 y el 30 de enero de 2026 llegaron 467 contratistas a la Supersalud, cuyos salarios acumularon $46.703 millones.