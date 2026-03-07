Luis Javier Suárez marcó ante Braga y prolongó su racha goleadora en Portugal

Este sábado, el atacante samario volvió a hacerse sentir en el marcador durante la visita a SC Braga, al convertir de penalti el segundo tanto de su equipo en el tiempo de descuento del primer tiempo, cuando el partido estaba igualado 1-1. El gol confirmó la gran racha del cafetero, que ya acumula cinco partidos consecutivos anotando y se mantiene como una de las principales armas ofensivas del conjunto lisboeta. Finalmente, el juego terminó 2-2.

El delantero colombiano Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sigue respondiendo con goles en el Sporting de Lisboa, equipo con el que vive una temporada soñada en el fútbol portugués.

Con esta nueva anotación, Suárez alcanzó 31 goles en la temporada 2025/2026, un registro notable si se tiene en cuenta que lo consiguió en 39 compromisos disputados entre todas las competiciones. En la Primeira Liga de Portugal también se ha consolidado como el goleador con 23 tantos.

Su rendimiento ha sido clave para el Sporting, que pelea en la parte alta de la tabla y mantiene una cerrada lucha por el título frente al FC Porto, cuando el torneo entra en su recta decisiva. Porto, que juega este domingo ante Benfica, de Richard Ríos, suma 65 puntos, y Sporting, 62.

Lea: El colombiano Luis Javier Suárez es acusado de injuria en Portugal: ¿Qué fue lo que sucedió?

El atacante, de 28 años, alimenta así su ilusión de mantenerse en el radar de la Selección Colombia. Con ocho partidos internacionales y cuatro goles con el combinado nacional, el delantero busca consolidarse como alternativa ofensiva y llegar en plenitud al Copa Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde junio próximo. Si mantiene este ritmo anotador en Portugal, su nombre seguirá ganando peso en la lucha por un lugar en la convocatoria mundialista de Colombia.