Luis Javier Suárez marcó ante Braga y prolongó su racha goleadora en Portugal

El delantero colombiano Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sigue respondiendo con goles en el Sporting de Lisboa, equipo con el que vive una temporada soñada en el fútbol portugués.
Con este gol, Luis Suárez se convirtió en el primer colombiano en marcar 30 dianas en Europa desde 2017; está en el podio de más goledores
Este sábado, el atacante samario volvió a hacerse sentir en el marcador durante la visita a SC Braga, al convertir de penalti el segundo tanto de su equipo en el tiempo de descuento del primer tiempo, cuando el partido estaba igualado 1-1. El gol confirmó la gran racha del cafetero, que ya acumula cinco partidos consecutivos anotando y se mantiene como una de las principales armas ofensivas del conjunto lisboeta. Finalmente, el juego terminó 2-2.