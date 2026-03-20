Cinco lesionados dejaron los desmanes en el partido Medellín vs. Junior en el Atanasio

Los desmanes registrados dentro del estadio Atanasio Girardot, de Medellín, durante el encuentro entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, dejaron un total de cinco personas lesionadas, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Cuando transcurría el minuto 79 del encuentro, algunos desadaptados intentaron meterse a la tribuna occidental con la idea de agredir a aficionados del conjunto tiburón que habían ingresado camuflados, puesto que por seguridad no se permite ingreso de afición visitante a los partidos en Medellín.

Esto provocó disturbios que duraron, aproximadamente, 10 minutos, mientras que la Policía y el equipo logístico dispuesto por Independiente Medellín controlaban la situación con los que tenían la intención de armar los desmanes contra los hinchas del cuadro barranquillero. Entérese: Esta es la cronología de los disturbios en el Atanasio por el Nacional-Junior: ¿Por un bombo y un trapo o por la celebración de Marino? En medio de estos desmanes, cinco asistentes al encuentro válido por la fecha 12 del Torneo Apertura resultaron lesionados y debieron ser trasladados por el cuerpo médico que se encuentra en el estadio hacia centros asistenciales cercanos. Entre los lesionados se encuentra un integrante del equipo logístico, quien fue golpeado en una de sus manos y debió ser atendido por el personal médico. El primer parte daría cuenta que ninguno de los lesionados tendría comprometida su vida por esta situación.

Así mismo se informó que no hubo personas capturadas ni trasladados al Centro de Traslado por Protección (CTP) por este caso y al final, después de 15 minutos y tras normalizarse la situación, el partido pudo continuar con normalidad durante 13 minutos. Para el mismo hubo una asistencia de 14.742 personas. Le puede interesar: 59 heridos, incluidos siete policías, tras violentos disturbios en la final Nacional vs. Medellín Finalmente, el partido concluyó con victoria del Poderoso por 2-0, con tantos de Alexis Serna al minuto 5 de juego y de Francisco Chaverra al 24 y con este resultado logró su primer triunfo como local por Liga, ya que por Copa Libertadores había derrotado a Juventud de Las Piedras, de Uruguay.