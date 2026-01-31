x

¡Qué crack! Este es el golazo de Lucho Díaz en el empate del Bayern (2-2) ante Hamburgo en la Bundesliga

Lucho Díaz aportó el gol del empate de su equipo Bayern ante el Hamburgo por la fecha 20 de la liga alemana o Bundesliga.

  Luis Díaz ajustó 10 anotaciones con el Bayern Munich por Bundesliga. FOTO: GETTY
    Luis Díaz ajustó 10 anotaciones con el Bayern Munich por Bundesliga. FOTO: GETTY
  Luis Díaz ingresó para el segundo tiempo en el empate ante el Hamburgo de visitante, donde anotó un gol. FOTO: GETTY
    Luis Díaz ingresó para el segundo tiempo en el empate ante el Hamburgo de visitante, donde anotó un gol. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

Tan solo había pasado un minuto de haber ingresado al campo para que Luis Díaz aportara en el valioso empate (2-2) del Bayern en su visita ante Hamburgo, por la fecha 20 de la Bundesliga.

El extremo colombiano anotó un lindo tanto, tras una habilitación del francés Michael Olisé a los 46 minutos para darle la victoria transitoria a su equipo 1-2.

Antes de eso, los que pegaron primero fueron los locales por intermedio de Fabio Viera, con anotación desde el punto penal.

Al 42’ el goleador del Bayern, Harry Kane puso la paridad, con un remate cruzado de pierna derecha para vencer la porteria de Ransford Konigsdirffer.

Luego del decanso, el guajiro entró por el juvenil, de 17 años, Lennar Karl y produjo la anotación, luego de una pared tejida entre Serge Gnabry y Olisé, para dejarlo mano a mano ante el golero del Hamburgo.

Pero, al 52’ Luka Vuskovic puso la paridad para el Hamburgo con un remate de cabeza,

Lea más: Video | Luis Díaz y Luis Suárez brillaron en la última jornada de la Champions

Pese a este leve revés, Bayern sumó un punto sacado de visita que le permitirá continuar como líder del campeonato con 51 puntos, producto de 16 victorias, tres empates y una sola derrota.

Su más inmediato perseguidor es el Borussia Dortmund, que con un juego pendiente por disputar, posee 42 unidades.

“El empate de hoy sabe una derrota. Queríamos más, pero si nos miran a las caras de los jugadores creo que las señales son buenas de cara a la próxima semana, estamos deseando salir al ataque”, declaró el arquero Manuel Neuer a la televisión Sky.

¿Por qué Luis Díaz no inició de titular en el juego ante Hamburgo por la fecha 20 de Bundesliga?

Luis Díaz ingresó para el segundo tiempo en el empate ante el Hamburgo de visitante, donde anotó un gol. FOTO: GETTY
Luis Díaz ingresó para el segundo tiempo en el empate ante el Hamburgo de visitante, donde anotó un gol. FOTO: GETTY

Cabe señalar que Lucho Díaz es uno de los baluartes del equipo alemán, y titular inamovible, sin embargo, no fue de la partida en esta fecha de Liga germana, porque el director técnico, Vicent Kompany, implementa un modelo de rotación para darle descanso a sus dirigidos.

Entérese. Batacazo | Augsburgo dio la sorpresa y le propinó la primera derrota de la temporada al Bayern Múnich

Y es que el Bayern, que tiene un plantel corto, venía de jugar hace apenas tres días atras (28 de enero) por Champions League visitando al PSV Eindhoven de Paises Bajos, duelo que ganó 1-2, certificando su paso a la siguente ronda. El colombiano Díaz jugó todo el encuentro.

Con esta anotación, Díaz llegó a 10 anotaciones y 9 asistencias por Liga de Alemania en esta temporada con el conjunto bávaro.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern de Luis Díaz?

El próximo juego del Bayern Munich será el domingo 8 de febrero de local ante el Red Bull Leipzig por los cuartos de final de la DFB- POKAL (Copa de Alemania)

Lea más: Video | Luis Díaz y Luis Suárez brillaron en la última jornada de la Champions, ¿sus equipos clasificaron directo a octavos

