“Mi hijo no puede esperar más”: niño de 2 años sigue a la espera de remisión en Medellín

Austin Villa Rojas, un niño de dos años afiliado a Savia Salud, completa una semana a la espera de una remisión a una institución de mayor complejidad, pese a encontrarse hospitalizado desde el pasado 19 de mayo en el Hospital Infantil Concejo de Medellín. Su madre denuncia que la falta de especialistas y de exámenes diagnósticos ha retrasado la atención del menor, en medio de la crisis de traslados hospitalarios que afecta al sistema de salud en Antioquia.

El menor ingresó al centro asistencial con síntomas de malestar general, fiebre persistente y dificultad respiratoria. Desde entonces, según relata su madre, Sara Rojas Quiceno, no ha recibido un diagnóstico concluyente ni acceso a los estudios especializados que requiere su condición.

Aunque los médicos sospechan que Austin podría padecer fibrosis quística, la institución donde permanece hospitalizado no cuenta con gastroenterología pediátrica ni con la capacidad de realizar los exámenes necesarios para confirmar o descartar esa patología. Su madre asegura además que, durante la larga hospitalización la salud del niño ha continuado deteriorándose.

También le puede interesar: Caos en remisión de pacientes en Antioquia: más de 500 están varados en hospitales

Frente al caso, EL COLOMBIANO consultó a Savia Salud. La entidad aseguró que activó de manera inmediata las gestiones para trasladar al menor a una institución de mayor complejidad, luego de que el equipo médico determinara la necesidad de valoración y manejo por gastroenterología pediátrica. La EPS indicó que ha realizado acercamientos con distintas instituciones prestadoras de salud, pero que hasta ahora no ha sido posible concretar el traslado por falta de disponibilidad asistencial.

Como medida alternativa mientras se concreta la remisión, Savia Salud gestionó una cita prioritaria de gastroenterología pediátrica con el prestador Intergastro para el próximo 9 de junio. La EPS, además, informó que garantizará el traslado del menor en ambulancia y con acompañamiento de personal de salud.

La asignación de la consulta fue comunicada a la familia después de que este medio consultara a la EPS sobre el caso. No obstante, la remisión intrahospitalaria a un centro de mayor complejidad sigue sin concretarse debido, según la EPS, a la falta de disponibilidad asistencial.