Indignante: Atacaron a gallinazo con aceite caliente en el Valle de Aburrá

Un gallinazo permanece bajo cuidados especializados en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Cavr) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, luego de sufrir graves quemaduras al entrar en contacto con una sustancia grasa a alta temperatura que afectó gran parte de su plumaje.

Tras su ingreso al centro de atención, profesionales del equipo veterinario le practicaron una evaluación clínica para establecer la gravedad de las lesiones y definir el tratamiento que requería. Debido a que la sustancia quedó adherida tanto a sus plumas como a la piel, fue necesario iniciar un proceso de limpieza gradual, acompañado del manejo de las quemaduras y de un monitoreo constante para evaluar su evolución.

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Actualmente, el ave continúa en observación mientras recibe atención por parte del equipo interdisciplinario del Cavr, que adelanta todas las acciones necesarias para favorecer su recuperación y, de ser posible, devolverla a su entorno natural en el Valle de Aburrá.

El supervisor del Centro de Atención, Andrés Gómez Higuita, señaló que el objetivo es lograr la rehabilitación completa del animal para que pueda regresar a su hábitat. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para proteger la fauna silvestre, evitar cualquier tipo de agresión contra los animales y reportar de inmediato a las autoridades los casos de especies silvestres heridas o en riesgo.