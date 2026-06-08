Investigan si dos policías murieron por fuego amigo en un tiroteo en Medellín

El asesinato de dos policías en un confuso tiroteo ocurrido en la comuna de Laureles enlutó este fin de semana a la Fuerza Pública en Medellín. Pese a que las autoridades todavía avanzan en una investigación para esclarecer lo ocurrido, una de las principales hipótesis apunta a que los uniformados habrían fallecido víctimas de fuego amigo.
De acuerdo con esas versiones, todo comenzó durante la noche del pasado sábado 6 de junio, cuando una camioneta blanca marca Toyota fue robada en un concurrido centro comercial de Laureles.
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Pese a huir del sector, los ladrones no se habrían percatado de que al interior del vehículo había un dispositivo electrónico encendido, lo que le permitió al propietario original avisar a las autoridades del sitio en el que este se había estacionado.
Hacia las 10:19 de la noche dos agentes del Grupo de Automotores de la Sijín de la Policía llegaron al punto de donde provenía la señal, ubicado en la carrera 80A con transversal 41, esto en inmediaciones del barrio Lorena. Los dos uniformados enviados al sitio eran el patrullero John Alexander Zapata, con cinco años de servicio, y la subintendente Yuli Milena Giraldo, con 11 años de experiencia.