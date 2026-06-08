Investigan si dos policías murieron por fuego amigo en un tiroteo en Medellín

El asesinato de dos policías en un confuso tiroteo ocurrido en la comuna de Laureles enlutó este fin de semana a la Fuerza Pública en Medellín. Pese a que las autoridades todavía avanzan en una investigación para esclarecer lo ocurrido, una de las principales hipótesis apunta a que los uniformados habrían fallecido víctimas de fuego amigo. De acuerdo con esas versiones, todo comenzó durante la noche del pasado sábado 6 de junio, cuando una camioneta blanca marca Toyota fue robada en un concurrido centro comercial de Laureles. Le puede interesar: Tragedia en Medellín: intendente retirado mató a dos policías Pese a huir del sector, los ladrones no se habrían percatado de que al interior del vehículo había un dispositivo electrónico encendido, lo que le permitió al propietario original avisar a las autoridades del sitio en el que este se había estacionado. Hacia las 10:19 de la noche dos agentes del Grupo de Automotores de la Sijín de la Policía llegaron al punto de donde provenía la señal, ubicado en la carrera 80A con transversal 41, esto en inmediaciones del barrio Lorena. Los dos uniformados enviados al sitio eran el patrullero John Alexander Zapata, con cinco años de servicio, y la subintendente Yuli Milena Giraldo, con 11 años de experiencia.

Tras llegar al cruce, los dos policías, que estaban vestidos de civil, fueron recibidos a tiros por otro grupo de hombres que estaba merodeando por la zona y había llegado minutos atrás en un carro de color gris. En un video de una cámara de seguridad ubicada en el sitio de los hechos quedó captado cómo los dos policías alcanzaron a desenfundar sus armas y responder al fuego. El primero en caer herido fue el patrullero John Alexander Zapata, quien, tal como se ve en las imágenes, quedó tendido en el suelo a pocos metros de la camioneta. Lea también: Encapuchado que disparó contra policías desde la U. de Antioquia tendría vínculos con el ELN Mientras su compañero cayó al suelo, y en medio de la balacera, la subintendente Giraldo cruzó a la acera de enfrente y se resguardó cerca a un arbusto, mientras continuaba respondiendo al fuego. Entre tanto, según se ve en los videos, dos de los atacantes llegaron corriendo al sitio en el que estaba el patrullero herido. Mientras la subintendente continuó defendiéndose, los atacantes se resguardaron tras la camioneta y desde allí siguieron disparando, hasta que uno de ellos se quedó sin munición y se abalanzó sobre el patrullero herido para apropiarse de su arma.

Al cesar los tiros, la subintendente aprovechó para salir de su sitio e intentar ponerse a salvo. Sin embargo, llevando el arma del patrullero herido, uno de los atacantes salió corriendo para perseguirla. La subintendente habría alcanzado a correr 20 metros hacia el norte, al parecer ya herida. Allí fue alcanzada por uno de los atacantes, que tras forcejear con ella y golpearla, huyó del lugar.