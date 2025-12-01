x

Asesinaron a integrante de la comunidad LGBTIQ+ en un cuarto que había alquilado hace una semana en el centro de Medellín

Señalan a un hombre que vieron salir de manera sospechosa del inquilinato. Los vecinos encontraron a la víctima por la sangre que salía por la puerta. Entienda por qué organizaciones como Caribe Afirmativo exigen a la Fiscalía una investigación con debida diligencia reforzada por el crimen.

    Dentro de esta vivienda del barrio Boston, en el centro de Medellín, fue encontrado el cuerpo sin vida de Marco Guillermo Cerro Moreno, de 38 años. Llevaba en esta propiedad una semana. FOTOS: Laura Rosa Jiménez ycortesía
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

01 de diciembre de 2025
bookmark

Por debajo de la puerta de uno de los cuartos de un inquilinato en el barrio Boston, centro de Medellín, los vecinos vieron que estaba saliendo sangre, lo que se les hizo sospechoso. Cuando abrieron la habitación, se encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, completamente desnudo, y con múltiples heridas de arma blanca.

Así ocurrió el asesinato de Marco Guillermo Cerro Moreno, de 38 años, en hechos registrados en la madrugada de este domingo, 30 de noviembre, en la calle 56 con la carrera 36, dentro de un inquilinato en el que este hombre había arrendado una habitación desde la semana anterior.

De acuerdo con los testigos, sobre las 4:00 de la mañana se escucharon algunos gritos, pero los vecinos prefirieron hacer caso omiso. Sin embargo, cuando uno de ellos se asomó, vio como un hombre intentaba salir sigilosamente de este cuarto, “mirando para todos lados”, relataron.

Ya con la luz del Sol en todo su resplandor, uno de los vecinos vio salir la sangre de la habitación donde se habían escuchado los gritos, por lo que al ingresar se encontraron con la violenta escena.

Entérese: Por tortura y homicidio de la mujer trans Sara Millerey en Bello, acusan formalmente a dos presuntos responsables

Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección al cuerpo sin vida de este integrante de la comunidad LGBTIQ+ y encontraron que su victimario le había propinado tres heridas con un cuchillo: una en el cuello, otra en la clavícula y la restante en un pulmón.

Marco Guillermo era oriundo de Buenavista, Sucre, un municipio ubicado a 70 kilómetros (1 hora y 20 minutos de viaje por carretera) de Sincelejo, capital de ese departamento.

Le puede interesar: Ahora sí: Urabá tendrá Patrulla Púrpura para atender a mujeres y población LGBTIQ+

Llevaba varios años radicado en Medellín y los vecinos del sector poco sabían de él, puesto que apenas había llegado a la zona una semana antes, según el reporte judicial.

En cuanto al presunto victimario, la gente del sector aseguró que lo habían visto dos días antes del asesinato dentro de esta propiedad. “El primer día entraba como si le diera pena que lo vieran”, señalaron.

Desde el colectivo Caribe Afirmativo señalaron: “Hacemos un llamado urgente a la Fiscalía y a las autoridades del Valle de Aburrá para que se activen los protocolos de investigación con debida diligencia reforzada, de modo que se esclarezcan los móviles del crimen y se garantice justicia para Marco Guillermo”.

Según este colectivo, en Colombia han asesinado a 63 personas de la población LGBITQ+, en su mayoría casos registrados en Antioquia, por lo que piden una mayor intervención de las autoridades locales.

Siga leyendo: Antioquia es el lugar más peligroso para la población LGBTIQ+: de 52 casos, 23 ocurrieron en el departamento

