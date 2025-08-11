Asesinaron a histórico integrante de la banda Los Rolex en el barrio Manrique Central, Medellín

Cuando se movilizaba en su carro particular por una calle del barrio Manrique Central, de Medellín, sujetos en moto balearon a un hombre conocido como Mono Rolex, uno de los históricos integrantes de la banda Los Rolex, una estructura dedicada al hurto de relojes y objetos de alta gama en los barrios más exclusivos de Medellín.
Juan Pablo Estrada Builes, de 27 años, iba en un carro Nissan March por la carrera 41 con la calle 71, en este barrio de la comuna 3 (Manrique), en el nororiente de la ciudad, cuando ocurrió el ataque. Sus atacantes le dispararon en la cabeza, los brazos y el pecho, dejándolo gravemente herido.