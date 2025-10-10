En video | Así fue la agresión por la que la Policía se llevó a reguetonero de una unidad de El Poblado, Medellín

Un video, que se difundió en las redes sociales, mostró cómo ocurrió el altercado en el que se vio involucrado el reguetonero y cantante de trap cubano Almighty en el sector de Castropol, en El Poblado. Allí se ve cómo los uniformados tratan de reducirlo mientras el cantante se encuentra en alto estado de exaltación, luego de presuntamente agredir a un grupo de personas. Los hechos se registraron en la mañana de este jueves y hay dos versiones sobre los acontecimientos. La que toma más fuerza, después del video, es que el cantante, cuyo nombre de pila es Alejandro Mosqueda Paz, de 30 años, ante la demora de un domicilio comenzó a agredir no solo al domiciliario sino a un grupo de personas que estaba en una charcutería vecina.

Esto habría generado que la comunidad llamara a la Policía Metropolitana, por lo que las unidades del cuadrante acudieron al sitio y, para evitar que la supuesta agresión avanzara, según se ven en las imágenes, trataron de reducirlo. Entérese: Arrestaron a Jhay Cortez, reconocido reguetonero puertorriqueño, por posesión de drogas en Miami, Florida Finalmente, lo montaron en la patrulla y se lo llevaron como parte del procedimiento y un par de horas más tarde ya se encontró de nuevo en las calles. Algunas versiones señalan que se encontrarían bajo los efectos de sustancias estupefacientes, versión que no fue confirmada por las autoridades.

De hecho, horas más tarde, desde la Policía Metropolitana señalaron que la intervención policial se hizo porque Mosqueda Paz había comenzado a convulsionar y por ello lo llevaron a la Clínica Las Vegas y no a la estación de Policía de El Poblado, versión que quedaría en tela de juicio tras las imágenes en cuestión. Le puede interesar: Los detalles de la denuncia contra Blessd por presunto secuestro y tortura: “Él dirigía todo (...) pateaba sillas, gritaba y me pegaba cabezazos” En horas de la tarde, según publicó el cantante a través de sus redes sociales, el cantante tomó un vuelo hacia Orlando, Estados Unidos, donde está radicado desde hace varios años. Almighty tuvo su momento de gracia entre 2016 y 2019 con canciones como Loko, Panda, Vacío, Khalifa, Me Mata, De Bichote, Adderall, Putas y Blones. Había participado en colaboraciones con Ozuna, Anuel AA, Wisin y Farruko.