Revivió el alquiler de patinetas eléctricas en Medellín: ya ruedan 320 en la ciudad

Luego de que el negocio del alquiler de patinetas eléctricas pasara “de moda” en Medellín, en gran parte por la falta de regulación y por otras problemáticas, este tomó un segundo aire en Medellín. Resulta que en la ciudad aterrizó la multinacional Whoosh, una empresa europea dedicada a la micro movilidad —o el famoso transporte de la “última milla”—, sobre todo con patinetas eléctricas. Dicha compañía, en seis años de operación, ya ajustó cerca de 140 millones de viajes y tiene presencia en 60 ciudades del mundo.
En Latinoamérica ha incursionado en Chile y Brasil y recientemente inició operaciones en México y Colombia. Para establecerse en el país, Whoosh decidió arrancar su operación en la capital antioqueña. Por eso, desde el pasado 6 de diciembre en comunas como El Poblado, Laureles, Estadio, Belén, Centro, Robledo, Aranjuez y Castilla circulan dichas patinetas amarillas.
Según reseñó Mauricio Rodríguez, country manager o gerente de Whoosh en Colombia, arrancar su expansión por acá era un tema claro, toda vez que en el mundo la ciudad se destaca por ser innovadora en temas de movilidad.
A esto se suma la apertura de los gobiernos locales a ideas que resuelvan problemas de transporte. Otro asunto que destacó Rodríguez es que la cultura ciudadana, que se ve en gran parte de la ciudad, es ideal para que esta pueda complementar de manera armónica la oferta de transporte público en lo que se refiere a trayectos cortos, algo que por varias razones el transporte tradicional no puede suplir.
“La idea de la empresa es que siempre en donde opere lo haga de manera legal y con el apoyo de las autoridades. Y esto lo logramos acá gracias al trabajo que se inició en agosto de 2024 con la Alcaldía de Medellín. Por esto podríamos decir que somos la primera empresa de este tipo con autorización del Distrito para operar. Además, no somos competencia ni de taxis ni de plataformas, ni del metro, ni siquiera de Encicla. Somos un complemento”, añadió Rodríguez.