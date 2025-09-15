Él es alias Lámpara, el hombre señalado de golpear a un niño de 4 años en Castilla, Medellín, hasta dejarlo al borde de la muerte

Como un presunto jíbaro del grupo delincuencial Los Mondongueros identificaron las autoridades a Cristian Alexis González Gallego, el hombre conocido como Lámpara y quien estaría detrás de la agresión a un niño de 4 años dentro de una vivienda del barrio Castilla, en el noroccidente de Medellín. Tras esta agresión, el menor se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
El detenido por estos hechos, nacido en Abejorral (Oriente antioqueño) hace 28 años, se habría puesto a disposición de las autoridades, luego de las múltiples amenazas de muerte en su contra después de la agresión a su hijastro, un menor de nacionalidad venezolana, al cual ya habría golpeado en reiteradas ocasiones, de acuerdo con los reportes judiciales.