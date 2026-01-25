Para todos los gustos: los eventos de ciudad que tendrá Medellín este 2026

Si usted es de los que disfruta los eventos de ciudad y está pendiente cada mes de qué hay para hacer para Medellín, este artículo es para usted, y guárdelo porque tiene las fechas clave para que no se pierda las actividades que durante todo el año se realizaran en la capital. La oferta es variada, para todas las edades y gustos, así que esté atento y prográmese.
El primer gran evento de ciudad de 2026 se desarrollará a finales de febrero. Se trata de la segunda edición del Festival del Libro Infantil de Medellín, cuya sede será Parques del Río entre el jueves 26 de febrero y el domingo 1 de marzo, con entrada libre.