Los comentarios y burlas contra tres excompañeras de trabajo le podrían costar caro a un contratista de la Alcaldía de Medellín

El burlarse presuntamente de sus compañeras de trabajo acudiendo a comentarios descalificadores le podría costar caro a un contratista actual de la Alcaldía de Medellín, contra el cual la Personería Distrital acaba de formular pliego de cargos, lo que en otras palabras equivale a que ese organismo de control hizo apertura de una investigación formal contra él.

La decisión recae sobre Fabián Ochoa Peña, por hechos que habrían ocurrido a principios de 2022, cuando él era funcionario del Isvimed (Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín). En ese momento él se desempeñaba como profesional universitario del Área Jurídica en esa entidad que depende del Distrito.

“Presuntamente, el disciplinado podría haber incurrido en conductas de acoso laboral en contra de tres (3) compañeras de trabajo, contra las cuales realizó, en forma repetitiva y sistemática, actos que podrían ir en contravía de la Ley 1010 del 23 de enero de 2006”, dice un comunicado de la Personería.

La norma citada es la que regula el procedimiento de las empresas y las entidades para “prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”.

“En particular, el señor OCHOA PEÑA, al parecer, realizó en contra de sus compañeras de trabajo comentarios de descalificación profesional expresados en presencia de otros compañeros, dirigidos a las propuestas u opiniones laborales de estas, así como burlas sobre su apariencia física o su forma de vestir, formuladas en público”, añadió la agencia local del Ministerio Público que calificó ese proceder como gravísimo y efectuado con dolo.

Ochoa Peña fue abogado en el Isvimed entre octubre de 2009 y marzo de 2022, según consta en su perfil de Linkedin y previamente había estado también en la desaparecida Edatel y en la liquidación del inurbe, de 2008 a 2009.

Desde enero del año pasado y hasta hoy, funge como profesional jurídico en la Subsecretaría de Planeación Educativa, de la Secretaría de Educación de Medellín.

Una fuente ligada con la Secretaría de Educación aclaró que mientras que no se produzca un fallo sancionatorio por parte de la Personería, la actual investigación no podría ser causal para la terminación de ese contrato, primero porque se debe presumir su inocencia, pero además porque esa vinculación se dio, no de manera directa sino en calidad de contratista a través del Colegio Mayor.