Accidentes en vías de Medellín dejaron tres muertos y tres heridos en cuatro horas

Tres personas muertas y tres más heridas dejaron igual cantidad de accidentes de tránsito en las vías de Medellín, los cuales ocurrieron en un periodo de cuatro horas en la tarde de este lunes. Entre las víctimas se encuentran dos motociclistas y un peatón que acostumbraba a pegarse de las volquetas y quien perdió la vida al caerse de uno de estos vehículos. La muerte de este transeúnte se registró a las 2:00 de la tarde de este lunes en la calle 19 con la carrera 83, cuando la víctima estaba pegada de uno de los costados de esta volqueta y por algún movimiento de este automotor se cayó, siendo arrollado por una de las llantas traseras.

Los vecinos del sector identificaron a la víctima porque lo veían recurrentemente realizando esta actividad de movilizarse como polizón de las volquetas que se movilizan hacia las canteras del corregimiento Altavista. Sin embargo, los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín, quienes realizaron la inspección judicial, no le encontraron documentación, por lo que no pudieron establecer su identidad. Solo se presume que tendría entre 40 y 45 años. Entérese: Conductor aparentemente borracho mató a dos adultos mayores que estaban esperando en un paradero de bus en Marinilla

En este accidente, ocurrido en la avenida Regional, a la altura de La Minorista, falleció Luisa Fernanda Correa Flórez, de 26 años. FOTO: CORTESÍA

Arrollada por una volqueta

Cuando aún los agentes de tránsito se desplazaban hacia este siniestro vial con fallecido, en la avenida Regional, a la altura de La Minorista, ocurrió una segunda muerte. Pasaron 15 minutos del accidente de Belén La Gloria, cuando reportaron que una mujer motociclista fue arrollada por otra volqueta. Los hechos ocurrieron en la carrera 62 (avenida Regional) con la calle 50 (Colombia), en el centro de Medellín, cuando Luisa Fernanda Correa Flórez, de 26 años, se habría metido entre dos vehículos y al perder el control, fue arrollada por este automotor de carga. Luisa Fernanda falleció en el sitio y esto obligó a que el costado izquierdo de este corredor fuera cerrado por más de una hora, mientras los guardas con funciones de Policía Judicial realizaban las labores investigativas del caso.

Santiago Echavarría López, de 28 años, murió al estrellar su Kawasaki Ninja 500 contra una camioneta en la vía Las Palmas, luego de chocar contra otra moto. FOTO: CORTESÍA

Choque de motos deja muerto y tres heridos

Sobre las 6:00 de la tarde ocurrió el tercer accidente con fallecidos de la jornada, esta vez a la altura del segundo mirador de la vía Las Palmas, en la calzada de ascenso. Todo comenzó por un choque lateral entre dos motos (una de ellas de alto cilindraje) que, según testigos, descendían a alta velocidad por este corredor. Le puede interesar: ¡Atención! Volqueta terminó chocando contra carros y casa en el Nororiente de Medellín De acuerdo con el reporte judicial, ambas motocicletas chocaron lateralmente, provocando que uno de estos vehículos saliera sin control hacia la calzada de descenso, impactando de frente contra una camioneta. Esto hizo que perdiera la vida Santiago Echavarría López, de 28 años, quien manejaba la moto de alto cilindraje que se estrelló contra la camioneta. El conductor y el pasajero de la otra moto, una Yamaha FZ 160, resultaron lesionados y fueron trasladados a la Clínica El Rosario, de El Tesoro (El Poblado). También sufrió lesiones la conductora de la camioneta.

Entre los afectados por este choque se encuentra un niño de 11 años, sobrino del conductor de la motocicleta que fue impactada por la otra moto de alta gama. Ninguno de los lesionados tiene comprometida su vida, aunque dos de ellos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. Con estos tres fallecimientos, en Medellín se contabilizan 130 muertes en las vías, un caso más de los ocurridos el año pasado, según el Observatorio de Movilidad de la Secretaría de Movilidad distrital. De las víctimas, 69 se movilizaban en motocicleta y 54 eran peatones.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos accidentes ocurrieron en Medellín durante las cuatro horas reportadas? Las autoridades informaron que se registraron cuatro accidentes de tránsito en distintos sectores de Medellín durante un periodo aproximado de cuatro horas. ¿Cuántas personas resultaron afectadas en los siniestros? El balance preliminar indicó tres personas fallecidas y tres heridas que fueron atendidas por organismos de emergencia. ¿Qué autoridades investigan los accidentes? La Secretaría de Movilidad de Medellín y los organismos de tránsito adelantan las investigaciones para establecer las causas y posibles responsabilidades en cada caso.