Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín
sabado
no

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¡Atención! Grave accidente en Los Balsos dejó un conductor muerto

Al parecer un tractocamión se habría quedado sin frenos.

  • Los bomberos y el Tránsito debieron cerrar la vía mientras se atiende la emergencia.Foto: Cortesía
    Los bomberos y el Tránsito debieron cerrar la vía mientras se atiende la emergencia.Foto: Cortesía
hace 8 horas
bookmark

Un grave accidente ocurrió en el sector de Los Balsos, oriente de Medellín, causando una tragedia en este 1 de diciembre.

Según han informado las autoridades viales, cerca de las 4:30 a.m., un tractocamión cargado –con al parecer un cargamento de jabón– que circulaba por la vía Las Palmas, tomó la calle 16A Sur con carrera 9F, sector de la Loma de Los Balsos.

Entérese: Alarma por alto riesgo en Las Palmas: van 390 accidentes este año

Al parecer, mientras el vehículo descendía habría perdido sus frenos, por lo que el conductor perdió el control del automotor y terminó chocando contra otros tres automotores a la altura de la Glorieta de La Poda.

En el siniestro se reportó que el camión chocó violentamente contra tres carros particulares, un taxi y una moto.

Infortunadamente, según las autoridades viales, el conductor del tractocamión falleció y además se reportó otro lesionado.

Se investiga si el camión tomó esta vía a raíz del cierre en la Autopista Medellín–Bogotá.

