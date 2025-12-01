¡Atención! Grave accidente en Los Balsos dejó un conductor muerto

Un grave accidente ocurrió en el sector de Los Balsos, oriente de Medellín, causando una tragedia en este 1 de diciembre.

Según han informado las autoridades viales, cerca de las 4:30 a.m., un tractocamión cargado –con al parecer un cargamento de jabón– que circulaba por la vía Las Palmas, tomó la calle 16A Sur con carrera 9F, sector de la Loma de Los Balsos.

Entérese: Alarma por alto riesgo en Las Palmas: van 390 accidentes este año

Al parecer, mientras el vehículo descendía habría perdido sus frenos, por lo que el conductor perdió el control del automotor y terminó chocando contra otros tres automotores a la altura de la Glorieta de La Poda.