Grave accidente en la Avenida Regional: un muerto y tres heridos tras atropello en obras del Metro de Medellín

Un vehículo particular atropelló a cuatro trabajadores del Metro en la Avenida Regional de Medellín; una persona murió y tres resultaron heridas.

  Trágico accidente en la Avenida Regional de Medellín. FOTO: Tomada de videos.
    Trágico accidente en la Avenida Regional de Medellín. FOTO: Tomada de videos.
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 horas
bookmark

Un grave accidente de tránsito se registró hacia las 4:30 de la madrugada de este domingo en la Avenida Regional, a la altura de la calle 4 Sur, en Medellín.

El hecho ocurrió justo en el tramo donde se adelantan trabajos de reparación del Metro, luego de las afectaciones ocurridas durante la semana.

De acuerdo con los reportes iniciales, un vehículo Spark de color gris ingresó de forma intempestiva a la zona delimitada con señalización de seguridad y arrolló a cuatro personas que trabajaban en el lugar.

Como consecuencia, una persona murió en el sitio y tres más resultaron heridas.

Lea más: “El metro puede aportar en los trabajos del río, pero la solución estructural no la puede asumir”: gerente Tomás Elejalde

Una cadena de hechos antes del atropello

Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el accidente no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de maniobras peligrosas ocurridas minutos antes.

“Como alcalde, debo informarles de una situación muy triste que sucedió hoy a las 4:30 a. m. sobre la autopista, justo en el sitio donde se realizan los trabajos en la vía del Metro”, dijo el mandatario en un pronunciamiento en su perfil de X.

Gutiérrez relató que una motocicleta impactó primero el cerramiento de la obra, afectando los elementos de delimitación y dos motocicletas que pertenecían a trabajadores del contratista. Tras el choque, el motociclista huyó del lugar, lo que llevó al personal de obra a acercarse para verificar los daños.

Fue en ese momento cuando un vehículo particular ingresó a alta velocidad a la zona de trabajo y atropelló a los operarios.

Conozca más: ¿Para qué son las bolsas que aparecen por las estaciones del Metro de Medellín?

Víctima mortal y heridos trasladados a centros asistenciales

El balance preliminar entregado por las autoridades y confirmado por el alcalde indica que una persona falleció en el lugar, mientras que dos fueron trasladadas a centros asistenciales, una de ellas en estado crítico. La cuarta persona afectada se retiró por sus propios medios, aunque también habría sufrido lesiones leves.

“Me duele mucho esto. Mi solidaridad con la familia y amigos de la persona fallecida. Estamos pendientes de las otras personas heridas”, expresó Gutiérrez.

El conductor del vehículo involucrado fue trasladado a la Secretaría de Movilidad para la práctica de la prueba de alcoholemia. Según el reporte oficial, el examen arrojó primer grado de embriaguez, aunque las autoridades no descartan que el nivel haya sido más alto al momento del accidente.

“Seguramente a la hora del accidente el grado era mayor”, dijo el alcalde, quien aseguró que el caso será investigado por las autoridades judiciales.

Además: Pilas: estas son las vías que están cerradas por el daño del Metro y las rutas de buses que debe tomar

Pronunciamiento del Metro de Medellín

El Metro de Medellín, a través de un comunicado, lamentó el fallecimiento de uno de los empleados de Telval, empresa contratista que realiza labores en la recuperación de la vía férrea, tras un accidente de tránsito ocurrido en la Avenida Regional, a la altura del puente de la 4 Sur, en Bello.

En el siniestro también resultaron heridos tres trabajadores de empresas contratistas.

Según la información entregada por la entidad, una vez conocido el hecho, el Metro solicitó apoyo inmediato al 123, que envió una ambulancia al lugar. La Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad de Medellín también hicieron presencia en el sitio para atender la emergencia, junto con el supervisor de Telval.

El Metro informó que colabora con la Secretaría de Movilidad en la investigación para establecer las causas del accidente.

Vías
Accidentes de tránsito
Vehículos
Accidente
Alcohol
Metro
Medellín
