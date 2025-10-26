Grave accidente en la Avenida Regional: un muerto y tres heridos tras atropello en obras del Metro de Medellín

Un grave accidente de tránsito se registró hacia las 4:30 de la madrugada de este domingo en la Avenida Regional, a la altura de la calle 4 Sur, en Medellín. El hecho ocurrió justo en el tramo donde se adelantan trabajos de reparación del Metro, luego de las afectaciones ocurridas durante la semana. De acuerdo con los reportes iniciales, un vehículo Spark de color gris ingresó de forma intempestiva a la zona delimitada con señalización de seguridad y arrolló a cuatro personas que trabajaban en el lugar. Como consecuencia, una persona murió en el sitio y tres más resultaron heridas.

Una cadena de hechos antes del atropello

Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el accidente no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de maniobras peligrosas ocurridas minutos antes. "Como alcalde, debo informarles de una situación muy triste que sucedió hoy a las 4:30 a. m. sobre la autopista, justo en el sitio donde se realizan los trabajos en la vía del Metro", dijo el mandatario en un pronunciamiento en su perfil de X. Gutiérrez relató que una motocicleta impactó primero el cerramiento de la obra, afectando los elementos de delimitación y dos motocicletas que pertenecían a trabajadores del contratista. Tras el choque, el motociclista huyó del lugar, lo que llevó al personal de obra a acercarse para verificar los daños. Fue en ese momento cuando un vehículo particular ingresó a alta velocidad a la zona de trabajo y atropelló a los operarios.

Víctima mortal y heridos trasladados a centros asistenciales

El balance preliminar entregado por las autoridades y confirmado por el alcalde indica que una persona falleció en el lugar, mientras que dos fueron trasladadas a centros asistenciales, una de ellas en estado crítico. La cuarta persona afectada se retiró por sus propios medios, aunque también habría sufrido lesiones leves. "Me duele mucho esto. Mi solidaridad con la familia y amigos de la persona fallecida. Estamos pendientes de las otras personas heridas", expresó Gutiérrez. El conductor del vehículo involucrado fue trasladado a la Secretaría de Movilidad para la práctica de la prueba de alcoholemia. Según el reporte oficial, el examen arrojó primer grado de embriaguez, aunque las autoridades no descartan que el nivel haya sido más alto al momento del accidente. "Seguramente a la hora del accidente el grado era mayor", dijo el alcalde, quien aseguró que el caso será investigado por las autoridades judiciales.

Pronunciamiento del Metro de Medellín