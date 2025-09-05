Alcaldía contrató traductores para ponerles tatequieto a extranjeros que buscarían burlar la ley negándose a hablar español

En medio de la cruzada que han emprendido las autoridades de Medellín por capturar y judicializar a las personas involucradas en delitos sexuales donde las víctimas son menores de edad resulta que buena parte de los presuntos victimarios son extranjeros y muchos, por incapacidad o por una Argucia para burlar la ley, se niegan a hablar en español.

Sin embargo, la Alcaldía le salió al paso a este inconveniente contratando traductores para las audiencias de legalización de captura, según les informó a medios de comunicación el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

El funcionario también detalló que en lo que va de 2025 se han realizado como mínimo 2.000 acciones de vigilancia y control en establecimientos como discotecas, bares, hoteles, moteles y otro tipo de hospedajes y en esos operativos han aprehendido a 54 personas por abuso sexual infantil.

Resulta que de ese total, 17, es decir casi una tercera parte son gente procedente de otros países.

Fuera de eso, a 63 extranjeros que pretendían ingresar por el aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, les negaron la entrada debido a que en la confrontación con bases de datos, los organismos de seguridad constataron que tenían antecedentes relacionados con violencia de género o que podrían estar relacionados con el comercio sexual.

Entre los 17 foráneos judicializados por presunta explotación sexual infantil hay seis que fueron capturados en Estados Unidos, gracias a labores de cooperación entre las autoridades de ambos países. De ellos, uno recibió una pena superior a los 21 años de cárcel y otro fue condenado a cadena perpetua.

El primero de estos casos mencionado tuvo que ver con el ciudadano jordano-estadounidense Hamzeh Mohammad Anasweh, de 57 años, a quien una corte federal de la Florida halló responsable en julio pasado por delitos sexuales cometidos contra menores de edad en Medellín en 2023. Había sido capturado un año atrás cuando pretendía viajar a la capital antioqueña desde el aeropuerto internacional de Miami.

Contra él habían emitido una alerta mediante Angel Watch (una base de datos que registra a abusadores sexuales) por una orden de captura por cometer un abuso sexual contra una menor de 17 años en Medellín. Cuando revisaron su celular, encontraron que tenía varias imágenes de menores de edad.

Además, durante las primeras audiencias de este caso, Anasweh confirmó que había viajado 13 veces desde 2019, de las cuales 11 ocurrieron después de agosto de 2022, en muchos de los casos para tener contacto con menores de edad, a las que contactaba en las redes sociales identificándose como JS.

El condenado a cadena perpetua, también en los últimos meses, fue Stefan Andrés Correa, un ecuatoriano-estadounidense. La drástica pena le fue asignada luego de ser declarado culpable por un juez de cometer delitos sexuales en serie en la capital antioqueña.

Este había sido capturado el 19 de abril del año pasado por 2024 en el aeropuerto de Miami. Las autoridades tenían información de que había viajado 45 veces en dos años a Colombia y cuando la Policía revisó los nueve celulares que llevaba con él, descubrieron más de una centena de videos en los que él tenía sexo con menores de edad. Para completar, le hallaron chats intercambiando mensajes con un presunto proxeneta al que le ofrecía 300.000 pesos colombianos por la posibilidad de acceder a niñas de 10 o 12 años.