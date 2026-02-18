x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

A la cárcel quienes habrían atentado contra la vida de un adulto mayor durante hurto en Medellín

De acuerdo con la investigación, los dos sujetos le habrían disparado con un arma traumática después de robarle. Conozca todos los detalles.

  • Imagen de referencia de una captura. FOTO COLPRENSA.
    Imagen de referencia de una captura. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Winder Alejandro Loor Hernández y Jhuander Gabriel Zumosa Torres fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación por, presuntamente, ser los responsables de un hurto el pasado 11 de febrero en el centro de Medellín.

Lea más: Megaoperativo en el Centro de Medellín: 13 capturados y 370 armas incautadas

Según el ente de control, ambos sujetos habrían intimidado con un arma traumática a un hombre que recién salía de una entidad crediticia del sector, y lo despojaron de un maletín en el que había una suma de $30 millones y un computador portátil. Una vez emprendieron la huida y con el fin de evadir su captura, habrían accionado el arma, lo que derivó en la lesión de gravedad de un adulto mayor de 68 años que coincidencialmente pasaba por el lugar de los hechos.

Gracias a la intervención de las personas que se percataron de lo sucedido y la acción inmediata de la Policía, Loor y Zumosa fueron capturados unos minutos después de haber cometido el hurto y se les incautó la motocicleta en la que intentaban fugarse y el arma que utilizaron.

Entérese: Policía capturó a tres “apartamenteros” que tenían azotados a los habitantes de Rionegro

Cabe aclarar que, de acuerdo con la investigación, Zumosa Torres tiene notificación roja de la Interpol por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir agravada y financiación al terrorismo, delitos que habría cometido en el país vecino Venezuela.

Si bien durante las audiencias correspondientes al caso la Fiscalía les imputó por los delitos de homicidio en grado de tentativa y hurto calificado y agravado, ninguno se allanó a los cargos. Un juez de control de garantías les dictó, a ambos, medida de aseguramiento en centro carcelario.

