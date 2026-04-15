A Ana Sofía aún le faltan $50 millones para terminar su tratamiento en EE. UU.

Aunque por fortuna la solidaridad de muchos ha llegado para ayudar a la joven Ana Sofía Palacio Correa, de 18 años, a la meta para conseguir la plata para salvar su vida aún le faltan $50 millones. Por ello, su familia y allegados mantienen el clamor para que más personas se sumen al esfuerzo.

Esta joven vive con sus padres en el barrio La Sebastiana del municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá, y padece de un síndrome llamado Ehlers-Danlos, una enfermedad genética huérfana que produce un dolor extremo en todo el cuerpo, fragilidad en los tejidos y un deterioro constante a su calidad de vida.

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Tras múltiples estudios y exámenes, lo que sugieren los especialistas es que se realice un tratamiento en Estados Unidos, país donde siendo apenas una niña le realizaron otros procedimientos. Allí la capacidad médica para este tipo de enfermedades es mejor y más eficaz.

Número de cuenta para donar: 24500011098, Ahorros Bancolombia, a nombre de Un Viejo Favor.

Los padres de Ana Sofía han hecho un gran esfuerzo económico, incluso, utilizaron los únicos ahorros que tenían para dar un pago inicial. Les quedaban faltando 25.000 dólares para cubrir todos los tratamientos, casi $100 millones, cifra que por fortuna gracias al apoyo desinteresado de muchas personas ha llegado a la mitad.

Aún así, el tiempo apremia, pues de no pagar la suma total antes del 23 de abril de 2026, se perderá el dinero ya entregado que tanto esfuerzo le costó a la familia de Ana Sofía.

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“Aunque a ella le pesa la vida, ella tiene amor por vivir, y su familia quiere lo mismo. Yo sé que entre todos podemos ayudar. Muchos tienen necesidades, pero les digo que todos los ahorros de esta familia se han ido por el amor que le tienen a Sofía, así que es momento de que nosotros aportemos algo”, dijo Santiago Jaramillo, el fundador de Un Viejo Favor.

Si usted desea contribuir a la causa de esta joven, puede donar al número de cuenta 24500011098, Ahorros Bancolombia, a nombre de Un Viejo Favor.