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De las 124 personas desaparecidas en Medellín, 104 han sido halladas vivas

Si bien es una cifra alentadora, dos de las personas reportadas desaparecidas fueron encontradas sin vida; aún hay 18 a las que sus familias esperan en casa.

  • Imagen de referencia de una mujer reportada como desaparecida en Medellín, más específicamente en la Comuna 5 Castilla. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Imagen de referencia de una mujer reportada como desaparecida en Medellín, más específicamente en la Comuna 5 Castilla. FOTO CAMILO SUÁREZ
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 7 horas
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“Con todo lo que he escuchado y el tiempo que lleva desaparecido mi hijo, yo, como madre, aunque me duela mucho, creo que él ya no está vivo... mi niño ya no está”, dice, con la voz entrecortada y en medio de las lágrimas Maryis Rojas, la mamá de Juan Ángel Franco Rojas de 29 años, a quien vio por última vez en la noche del jueves 12 de febrero de este año cuando con un abrazo de esos que son para siempre le deseó un feliz regreso a casa, sin imaginarse que podía ser el último entre ambos.

Dicen que Juan Ángel fue visto por última vez en La Sierra; también, que horas antes de desaparecer estaba jugando billar en un establecimiento de la Comuna 8, Villa Hermosa, donde nació y se crió, pero lugar del que apenas meses atrás se había ido para vivir con su padre en Zamora, en el nororiente de Medellín.

Son muchas las hipótesis, pero pocas las respuestas, y doña Maryis, angustiada y con el alma hecha pedazos, incluso sin poder dormir desde hace más de un mes al no saber nada de su hijo menor, solo quiere que le digan dónde puede encontrarlo, o que le entreguen su cuerpo, para ella estar un poco más tranquila y junto a su familia darle cristiana sepultura.

“De hecho, este diciembre que pasó fue maravilloso. Él compartió con toda la familia, se tomó fotos... Lo veía muy contento. Además, mi otra hija vino a pasar el fin de año aquí porque ella vive en otro país, entonces fue todo muy especial. Una celebración inolvidable, y mire lo que pasa justo ahora. Después de todo eso tan lindo es que uno se da cuenta de que él, al parecer y sin pensarlo, se estaba despidiendo de nosotros”, agregó.

Como la familia de Juan Ángel, hay muchas otras que actualmente pasan por lo mismo ante la desaparición de un ser querido, pues de acuerdo con la Secretaría de Paz y No Violencia de Medellín, en lo que va de este 2026 se han reportado 124 personas desaparecidas en la capital antioqueña, de las cuales 104 aparecieron vivas, 2 sin vida y las 18 restantes aún no regresan a sus hogares.

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“Hay una mesa de más de 40 instituciones donde está Fiscalía, Medicina Legal, hospitales, el Metro de Medellín, estaciones de Policía, e inmediatamente se presume que una persona está desaparecida se comunican con el 123, nosotros activamos con los equipos jurídicos y psicológicos para ir a buscar a la persona en el último sitio donde se le vio y se tiene información. Esto ha sido clave y muy eficaz”, dijo Carlos Arcila, secretario de Paz y No Violencia del Distrito.

El funcionario explicó, además, que una de las principales razones –pero no la única– de desapariciones en la ciudad se puede relacionar con disputas entre bandas criminales, quienes muchas veces acuden a secuestrar a las personas que incluso están fuera del conflicto para generar zozobra e intimidar a unos cuantos ciudadanos, sin dimensionar el daño tan grande que producen en las familias.

Otra de las causas por las que se reportan desaparecidos es por las diferencias y discusiones que puede sostener uno o varios hijos con sus padres, más que todo cuando son menores de edad, quienes ante la primera situación que los incomoda suelen, en la mayoría de los casos, irse de donde viven sin avisar a dónde o con quién van a estar, lo que después de días obliga a los adultos responsables a notificar el hecho a las autoridades.

“Cuando pasa esto, la Policía reporta los casos como una evasión y nosotros de inmediato pasamos el anuncio como desaparecidos. Son menores de edad que por algún conflicto con la familia o algo similar se van. Esto ocurre más que todo los jueves, viernes o sábados, y es por eso que con Infancia y Adolescencia tenemos las 24 horas de los 7 días de la semana una ruta de atención permanente para dar con ellos en el menor tiempo posible”, agregó Arcila.

Las Comunas de Medellín desde donde más se reportan personas desaparecidas son la 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique), 8 (Villa Hermosa), 10 (La Candelaria) y la 13 (San Javier), mientras que Altavista es el corregimiento de los cinco que hay en la capital antioqueña con más número de casos reportados.

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Según cifras de la Secretaría de Paz y No Violencia, la mayoría de los reportes por desapariciones corresponde a personas entre los 29 y 59 años, seguidas por jóvenes entre los 18 y los 28 años y adolescentes entre los 12 y 17.

Adicionalmente, se hizo hincapié en que no hay que esperar 72 horas para reportar a una persona como desaparecida, y que si bien es una información que año tras año sigue circulando, es falsa, y que por el contrario una vez se tenga la certeza que alguien desapareció se puede notificar de manera inmediata a las autoridades.

Desaparecidos en Antioquia

En lo que respecta al departamento, a la Gobernación de Antioquia se han remitido 41 casos de personas desaparecidas; 21 han aparecido con vida, 1 sin vida y 19 aún siguen sin aparecer.

El caso del individuo sin vida corresponde al auxiliar de Policía Brayan Montoya, un joven de 19 años quien junto a un amigo ingresó al río Cauca, e infortunadamente nunca salió. Días después su cuerpo fue hallado en jurisdicción del municipio de Olaya, Occidente antioqueño.

Si bien son 41 los casos que han llegado a manos de autoridades departamentales, es posible que, a la fecha, haya más personas desaparecidas en Antioquia, pues no todos los reportes son atendidos directamente por la gobernación.

“Lo que hacemos nosotros son asistencias técnicas a los municipios indicándoles cómo activar esos mecanismos de búsqueda urgente, y de qué manera funciona la Alerta Rosa, que es una línea específica para mujeres y niñas. Desde Derechos Humanos nos articulamos con Personería y Fiscalía General de la Nación para atender los casos”, precisó Andrea Móseres Fernández, directora de Derechos Humanos y Paz de la Gobernación de Antioquia.

El año pasado, en el departamento –teniendo en cuenta que no corresponde al número total de casos en Antioquia– se activaron 118 rutas de búsqueda de personas desaparecidas, mientras que en Medellín, en su totalidad, se recibieron 803 reportes.

Más allá de las cifras y los buenos o malos resultados, detrás de todo esto siguen las familias, atentas a una noticia que ayude a conservar su esperanza en medio de la zozobra que viven y padece por la ausencia de un ser amado.

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