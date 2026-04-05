De las 124 personas desaparecidas en Medellín, 104 han sido halladas vivas

“Con todo lo que he escuchado y el tiempo que lleva desaparecido mi hijo, yo, como madre, aunque me duela mucho, creo que él ya no está vivo... mi niño ya no está”, dice, con la voz entrecortada y en medio de las lágrimas Maryis Rojas, la mamá de Juan Ángel Franco Rojas de 29 años, a quien vio por última vez en la noche del jueves 12 de febrero de este año cuando con un abrazo de esos que son para siempre le deseó un feliz regreso a casa, sin imaginarse que podía ser el último entre ambos.
Dicen que Juan Ángel fue visto por última vez en La Sierra; también, que horas antes de desaparecer estaba jugando billar en un establecimiento de la Comuna 8, Villa Hermosa, donde nació y se crió, pero lugar del que apenas meses atrás se había ido para vivir con su padre en Zamora, en el nororiente de Medellín.