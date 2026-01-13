Zulma Guzmán sería extraditada en febrero; así avanza el proceso contra la señalada por envenenamiento con talio en Inglaterra

El proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, la empresaria bogotana señalada como la presunta responsable de la muerte de dos niñas mediante el uso de frambuesas impregnadas con talio, ha entrado en una etapa decisiva en el Reino Unido; sin embargo, aún su extradición a Colombia podría demorar.

Guzmán Castro compareció de manera virtual ante un tribunal de Westminster desde la cárcel HMP Bronzefield, el centro de detención para mujeres más grande de Europa, este lunes, 12 de enero.

Lea también: Fue arrestada en Reino Unido Zulma Guzmán, acusada de envenenar a dos menores con talio

En esa audiencia, según han revelado medios internacionales, la empresaria se presentó con su abogada Katy Smart, una jurista británica que es experta en derechos humanos y derecho penal internacional.

Para su extradición, el gobierno colombiano ha intensificado los trámites diplomáticos para lograr su pronto retorno al país, así lo informó el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien sostuvo que el pasado 8 de enero se envió la nota verbal correspondiente a la Corte en Inglaterra a través de la Cancillería.

Pese a estos esfuerzos, el traslado de Guzmán Castro demoraría, pues en la última audiencia se programó una siguiente citación judicial a la colombiana para el 9 de febrero de 2026 a las 10:45 a. m. en el Tribunal de Magistrados de Westminster.