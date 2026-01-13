x

Zulma Guzmán sería extraditada en febrero; así avanza el proceso contra la señalada por envenenamiento con talio en Inglaterra

La empresaria y principal sospechosa de la muerte de dos niñas a las que se les halló rastro de talio luego de consumir unas fresas se encuentra en Inglaterra a la espera de ser trasladada a Colombia para responder ante la justicia.

  • La extradición de Zulma Guzmán desde Londres se demoraría pese a las diligencias que ha ejecutado las autoridades colombianas. FOTOS: Getty Images y captura video redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 7 horas
El proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, la empresaria bogotana señalada como la presunta responsable de la muerte de dos niñas mediante el uso de frambuesas impregnadas con talio, ha entrado en una etapa decisiva en el Reino Unido; sin embargo, aún su extradición a Colombia podría demorar.

Guzmán Castro compareció de manera virtual ante un tribunal de Westminster desde la cárcel HMP Bronzefield, el centro de detención para mujeres más grande de Europa, este lunes, 12 de enero.

Lea también: Fue arrestada en Reino Unido Zulma Guzmán, acusada de envenenar a dos menores con talio

En esa audiencia, según han revelado medios internacionales, la empresaria se presentó con su abogada Katy Smart, una jurista británica que es experta en derechos humanos y derecho penal internacional.

Para su extradición, el gobierno colombiano ha intensificado los trámites diplomáticos para lograr su pronto retorno al país, así lo informó el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien sostuvo que el pasado 8 de enero se envió la nota verbal correspondiente a la Corte en Inglaterra a través de la Cancillería.

Pese a estos esfuerzos, el traslado de Guzmán Castro demoraría, pues en la última audiencia se programó una siguiente citación judicial a la colombiana para el 9 de febrero de 2026 a las 10:45 a. m. en el Tribunal de Magistrados de Westminster.

Esto fue confirmado por el ministro Idárraga a través de una rueda de prensa este martes, 13 de enero, manifestando su expectativa de que, tras agotar los recursos judiciales, la acusada se encuentre en Bogotá en el segundo mes del año para “ponerle la cara a las autoridades”.

Al parecer, la empresaria colombiana busca a través de su abogada ampararse en la Ley de Salud Mental del Reino Unido para impedir su traslado, argumentando riesgos para su integridad. Este argumento toma relevancia tras lo ocurrido el pasado 16 de diciembre cuando Guzmán Castro fue rescatada del río Támesis tras un presunto intento de suicidio, lo que precedió a su captura definitiva a la salida de un hospital en Londres.

Siga leyendo: Estos son los procesos que sacudirán la agenda judicial en 2026

Mientras avanzan las audiencias en Londres, la Fiscalía General de la Nación en Colombia intenta avanzar en la imputación de cargos como persona ausente, asegurando que cuenta con pruebas suficientes para demostrar que la acusada calculó cada paso del crimen.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Zulma Guzmán Castro?
Es una empresaria bogotana acusada de envenenar a dos niñas con frambuesas impregnadas con talio en Bogotá.
¿Dónde se encuentra actualmente?
En la cárcel HMP Bronzefield, el centro de detención para mujeres más grande de Europa, en Reino Unido.
¿Qué argumentos utiliza su defensa?
Su abogada argumenta riesgos para su integridad basados en la Ley de Salud Mental del Reino Unido.

