Promesa de campaña de Mamdani se hace realidad: Nueva York aprueba congelar el precio de alquileres de vivienda

El organismo encargado de regular los alquileres de cerca de un millón de viviendas en la ciudad de Nueva York decidió congelar los precios a partir de octubre, una victoria para el alcalde de izquierdas Zohran Mamdani.

El Rent Guidelines Board, un consejo cuyos nueve miembros son nombrados por el alcalde, fija cada año los techos de aumento de los alquileres de estas viviendas sometidas a regulación.

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A partir del 1 de octubre, el casi millón de viviendas sujetas a este control ya no verá aumentar sus alquileres al renovar el contrato, ya sea por un periodo de 1 o 2 años.

“Es una victoria histórica para los habitantes de la ciudad de Nueva York” y “el alivio que los trabajadores de nuestra ciudad merecen”, afirmó Mamdani en un comunicado.