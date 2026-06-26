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Promesa de campaña de Mamdani se hace realidad: Nueva York aprueba congelar el precio de alquileres de vivienda

Zohran Mamdani prometió en su campaña a la alcaldía de la Gran Manzana congelar por completo los aumentos en los alquileres en medio del alto costo de vida en la ciudad.

  • Zohran Mamdani logró renovar el Rent Guidelines Board para congelar el precio de los alquilres en Nueva York. Foto: Xinhua
    Zohran Mamdani logró renovar el Rent Guidelines Board para congelar el precio de los alquilres en Nueva York. Foto: Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El organismo encargado de regular los alquileres de cerca de un millón de viviendas en la ciudad de Nueva York decidió congelar los precios a partir de octubre, una victoria para el alcalde de izquierdas Zohran Mamdani.

El Rent Guidelines Board, un consejo cuyos nueve miembros son nombrados por el alcalde, fija cada año los techos de aumento de los alquileres de estas viviendas sometidas a regulación.

Lea también | Él es Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York: “socialista” musulmán, inmigrate y azote de Trump

A partir del 1 de octubre, el casi millón de viviendas sujetas a este control ya no verá aumentar sus alquileres al renovar el contrato, ya sea por un periodo de 1 o 2 años.

“Es una victoria histórica para los habitantes de la ciudad de Nueva York y “el alivio que los trabajadores de nuestra ciudad merecen”, afirmó Mamdani en un comunicado.

Esta medida era una promesa de campaña del alcalde electo en noviembre pasado. Para cumplir su palabra, la estrategia del mandatario neoyorquino fue utilizar su facultad para renovar la junta reguladora, colocando a seis de los nueve miembros, asegurando que la votación saliera a su favor.

En esta ciudad, una de las más caras de Estados Unidos, los alquileres en el mercado no regulado siguen aumentando. Aunque alcaldes anteriores habían congelado rentas, estas solían solo aplicarse para contratos anuales.

En abril, la renta mediana de un apartamento en Manhattan superó los 5.000 dólares mensuales por primera vez.

El aumento del costo de la vida se ha convertido en uno de los principales temas políticos tanto en esta ciudad como en el resto del país.

Siga leyendo: ¿Cómo hizo el alcalde Mamdani para cerrar el déficit fiscal de Nueva York en solo 132 días?

*Con información de AFP

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