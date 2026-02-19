No solo el expríncipe Andrés: la lista de poderosos que enfrentan consecuencias por caso Epstein

El expríncipe Andrés (Andrew Mountbatten-Windsor), hermano del rey Carlos III del Reino Unido, fue arrestado este jueves en Londres por presunta “mala conducta en cargo público”. Es uno de los poderosos ligados al pedófilo Jeffrey Epstein que podría asumir consecuencias penales, que han sido enfrentadas por pocos.
La mayoría de las consecuencias de otras figuras relacionadas con el pederasta han tenido que ver con renuncias a cargos en compañías u organizaciones.
Andrés fue expulsado de la realeza por su hermano hace tres semanas, tras múltiples denuncias por vínculos con Jeffrey Epstein; entre ellas, el caso de la víctima Virginia Giuffre, quien dijo haber sido obligada a sostener relaciones sexuales con el expríncipe. Este 19 de febrero fue arrestado por cargos que incluyen, presuntamente, compartir información confidencial con Epstein por encima de su deber con la ciudadanía británica.
Entérese: Epstein y su relación con Colombia: Pastrana, una víctima y la burundanga